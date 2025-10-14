OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Bred Pit napravio važan korak, njegova devojka je van sebe od sreće! (FOTO)

Glumac konačno okreće novu stranicu nakon razvoda od Anđeline Džoli

Bred Pit i njegova dugogodišnja devojka Ines de Ramon podigli su svoju vezu na viši nivo i počeli da žive zajedno. Prema pisanju magazina People, glumac i lepa dizajnerka nakita sada će osetiti šta znači pravi zajednički život.

— Bred u sve više svojih planova uključuje Ines. Kada nisu na putovanjima, najviše vole da se opuste kod kuće — otkrio je izvor blizak paru. — Zajedno grade svoj prostor i stvarno im prija taj zajednički život.

Par, koji je počeo da se zabavlja 2022. godine, prvi put se pojavio zajedno na crvenom tepihu tokom Venecijanskog filmskog festivala 2024. Ranije ove godine, Ines je često pratila Breda na promocijama njegovog novog filma o Formuli 1.

— Srećniji su nego ikad — rekao je drugi izvor za People, dodajući da "veza napreduje sjajno". Dobitnik Oskara, kako tvrdi isti izvor, "presrećan je i zaljubljen" i raduje se budućnosti sa Ines. Jedan raniji izvor naveo je da Bred "obožava da mu je Ines podrška", opisavši je kao "opuštenu, bez drame, uvek uz njega.

NJihova veza postala je još jača kada je Ines bila uz Breda nakon smrti njegove majke Džejn Pit, koja je preminula u avgustu u 84. godini.

— Ona želi da bude tu za njega, a Bred joj to dozvoljava, i to ih je još više zbližilo — rekao je tada insajder.

U avgustu je Bred prodao svoju kuću u Los Felizu glumcu Ostinu Batleru za 5,2 miliona dolara, samo tri meseca nakon što je imanje opljačkano. Nedugo potom, New York Post je otkrio da je Pit kupio novu, luksuznu vilu u holivudskim brdima u španskom stilu, vrednu 12 miliona dolara, sa vrhunskim sigurnosnim sistemom.

Kuća od 780 kvadrata ima šest spavaćih soba, osam kupatila, bioskop, kamin na otvorenom i bazen.

— Hteo je dom koji nudi maksimalnu privatnost i sigurnost, a ovo mesto ga je osvojilo na prvi pogled — rekao je izvor blizak glumcu. — Bezbednost mu je oduvek bila važna, i pre nego što se dogodila provala.

Prema pisanju Wall Street Journala, luksuznu nekretninu ranije su posedovali gitarista benda The Killers Dejv Keuning i njegova supruga Emili.

(Glossy)

BONUS VIDEO: