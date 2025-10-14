Oglas
PISMO KOJE JE AL PAĆINO POSLAO DAJANI KITON JE DOKAZ DA JE ONA BILA ŽENA NJEGOVOG ŽIVOTA: "Samo pokušavam da ti kažem da mi nedostaješ, draga"

Holivudska legenda Al Paćino teško se nosi sa smrću omiljene glumice, a posebno žali zato što nikada nije oženio Dajanu Kiton, s kojom je bio u vezi s prekidima gotovo dve decenije

1760445560_profimedia-0335122170.jpg
Foto: Profimedia/ Courtesy Everett Collection
Dajana Kiton, koja je preminula u Kaliforniji u dobi od 79 godina, igrala je Paćinovu ženu u trilogiji 'Kum', a bili su u vezi od 1974. godine. Raskinuli su 1990. godine, nakon što mu je proslavljena glumica dala ultimatum, a on je odbio da je oženi.

Paćino (85) sada žali zato što se nije oženio pokojnom glumicom, ispričao je izvor za Dejli Mejl.

'Znam da će zauvek žaliti zbog toga što nije učinio svoj potez kada je imao priliku. Godinama nakon što su se on i Dajana razišli, Al je govorio: 'Ako je suđeno da bude, nikad nije kasno za ponavljanje.' Ali, nažalost, sada jeste', rekao je prijatelj legendarnog glumca, piše Pejdž Siks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Pop (@viralpopculture)

'Gledajući unazad, Alu je sasvim jasno da je ljubav njegovog života bila Dajana i uvek ju je nazivao neverovatnom ženom', dodao je isti izvor.

Izvor je takođe rekao da Kiton i Paćino nikada nisu razgovarali - uorkos tome što su oboje živeli na Beverli Hilsu.

'Jednom sam ga pitao zašto, a on mi je rekao: 'Nema potrebe da razgovaramo. Rekli smo sve što je trebalo da bude izgovoreno u to vreme'', rekao je izvor.

Veza je, kako se pisalo, završila jer Paćino nije hteo brak.

Davne 1989. godine napisao joj je ljubavno pismo dok je bio u Rimu i to pismo je potvrda da ju je voleo svim srcem i da tih dvadeset godina koje su proveli u vezi nije bilo izgubljeno vreme iako nikada nije došlo do braka i dece.

Prenosimo vam pismo u celini:

„Draga Di,
osećam se neprijatno usamljeno, više nego što sam to bio dugi, dugi niz meseci. Ne znam zašto je to tako. Možda zato što sam u stranoj zemlji i ne mogu da govorim jezik — mogao bi se reći da je to jedan od razloga. Ali uglavnom, to je zbog toga što sam daleko od tebe i onoga što imamo zajedno.

Dok ti ovo pišem, sedim u kafiću u centru Rimu, i pada jaka kiša. Gledam na prelep trg sa crkvom i pričam sam sa sobom. Držim ruke sklopljene kao u molitvi. Ali između mojih ruku je mali diktafon. Dakle, izgleda kao da pričam svojim prstima. Tako to izgleda. Kad bih samo mogao da izgovorim ovo pismo bez pomeranja usana. Samo pokušavam da ti kažem da mi nedostaješ, „draga“. Na neki zaobilazan način, čini se. Javiću ti se.

S ljubavlju,
Al.“ 

BONUS VIDEO:

 

