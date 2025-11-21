UPOZNALI SU SE KADA JE ONA IMALA 21 GODIUNU, A ON 16: Kada su započeli zajednički život ona je imala dvoje dece, pa uspeli da naprave porodicu kojoj svi zavide

LJubavna priča Goldi Hon i Kurta Rasela i dalje je nešto na čemu im svi zavide. Iako su se znali skoro čitav život i imali brakove i decu pre veze, ljubav je sačekala svoj red

Glumica Goldi Hon danas je napunila 80 godina. NJen mladolik izgled dolazi mahom od vesele i razdragane ličnosti koju neguje decenijama. Ipak, najviše pažnje privlači njena nestvarna ljubavna priča sa Kurtom Raselom.

Sve je počelo 1966. godine kada su oboje bili mladi glumci. Iako su se odmah dopali jedno drugome, trebalo je da prođe vreme da bi im Bog ukrstio puteve.

"Imala sam 21 godinu, a on 16. Mislila sam da je neodoljiv, ali bio je premlad. Onda smo se ponovo sreli godinama kasnije. Svideo mi se i setila sam se da mi se dopao i kada smo se prvi put upoznali, ali u to vreme smo oboje rekli da više nikad nećemo biti s nekim od kolega. To je pravi dokaz da se nikad ne zna što će biti', ispričala je Goldi svojevremeno u jednom intervjuu.

Na prvi sastanak otišli su tek 1983., čak 17 godina nakon prvog susreta. To njihovo 'drugo upoznavanje', kako ga je Kurt jednom prilikom nazvao, nije prošlo najbolje.

"Bio sam jako mamuran i nisam Goldi poznavao izuzev toga što smo radili zajedno pre mnogo godina. Nisam imao pojma što će me dočekati, a ona je imala odlično telo. Prvo što mi je izletelo bilo je: "Čoveče, kako dobro telo imaš". Ona mi je samo zahvalila, ispričao je glumac.

Goldi mu nije zamerila. Tada su radili zajedno na filmu 'Swing Shift' i zamolila ga je da joj pomogne da uvežba plesnu scenu. Završilo je tako da su oboje počeli razgovarati i na kraju otišli u njenu kuću. Budući da ju je tek kupila, Goldi još nije imala ključ pa su morali provaliti unutra.

"Nekako smo uspeli ući i dok smo razgledali kuću stigla je policija. To je bio naš prvi sastanak", rekao je Rasel. Dok su čekali da ih sudbina opet spoji, oboje su imali iza sebe propale brakove. Rasel je bio s glumicom Season Hubley s kojom je dobio sina Bostona, a Goldi je bila u čak 2 braka - s glumcem Gusom Trikonisom te pevačem Bilom Hadsonom, s kojim je dobila ćerku Kejt i sina Olivera.

Goldi i Krut su zajedno su više od 4 decenije, a 1986. su dobili sina Vajata. Ipak, ono što je mnoge začudilo je da se glumački par nikad nije venčao. Kako su 90-ih govorili, ide im odlično i bez braka pa ne vide smisao ulaziti u brak.

"Već sam mu potpuno predana, nije li to ono što čini brak? Sve dok smo verni jedno drugom, iskreni jedno s drugim, brižni i zaljubljeni, dobro nam je. Sjajno smo odgojili svoju decu, oni su postali predivni ljudi. Napravili smo odličan posao s njima i za to nismo morali biti venčani. Obožavam što ga vidim svako jutro pored sebe, ali opet znati da postoji izbor. Zaista nema razloga da se venčamo", rekla je GoldI, piše Story.hr

(Story.hr)

