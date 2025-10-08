ZDRAVKO ŠOTRA JE SREĆU PRONAŠAO PORED 15 GODINA MLAĐE PROFESORKE: Sa Nedom je proveo 20 godina, a o svojoj vezi su retko govorili

Važili su za jedan od najskladnijih parova, vreme umesto sa prijateljima provodili sa porodicom i unucima

Proslavljeni reditelj Zdravko Šotra je preminuo u 93. godini, a pored brojnih ostvarenja kroz koja će večno živeti, mogao je da bude ponosan i na ostvaren privatni život.

Godine su prolazile, a njega tuga nije zaobilazila. Još kao dete doživeo je strašne traume zbog rata kroz koji je prošao, kada mu je porodica ubijena. Ipak, to mu je dalo snagu i motivaciju da ide napred i postane najbolja verzija sebe.

Kao mlad je zavoleo mis Jugoslavije, Nikicu Marinković, s kojom je ušao u brak i koja mu je podarila sina Marka. Ipak, ni ta ljubav nije bila dugog daha i završila se 1980.

U poslednjih dvadeset godina Zdravko je bio u vezi sa poznatom profesorkom i novinarkom Nedom Todorović, koja je radila na Fakultetu političkih nauka odakle je otišla u penziju.

Šotra i Neda su se često pojavljivali na javnim događajima i nosili su titulu jednog od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Neda je pored profesorske karijere, ostvarila i značajnu novinarsku, a autorka je i nekoliko knjiga, brojnih kolumni, recenzija.

Iako nisu voleli da u javnosti govore o porodici, jednom prilikom za Novosti Neda je dala intervju u kojem je otkrila neke pojedinosti. Nakon što je otišla u penziju nije se završio život, već je počela da uživa na drugačiji način.

- Imam neke sasvim nove obaveze. Imam dva unuka, od osam i dve i po godine. Mislim da je vreme koje provodim sa njima ono što me osvežava i podstiče da se bavim i njihovim obrazovanjem i vaspitanjem. Taj temelj će im, nadam se, pomoći da izrastu u dobre ljude, obrazovane ličnosti i svesne građane - otkriva Neda.

Nakon što je otišao u penziju Zdravko je nastavio da radi. Snimio je sedam igranih, tri dokumentarna filma, osam serija, napisao je i jednu autobiografsku knjigu, a u štampi je knjiga o njegovom ukupnom radu sa glumcima - njih čak pet stotina!

Pre pandemije njih dvoje su dosta putovali, pre svega u vansezoni, jer ne vole gužvu, i manje u gradove, više na mora i na planine.

- Кao da smo se vratili prirodi - kažu. - Na sva putovanja nosimo laptope, što znači da i tamo, u hotelima, radimo kao kad smo kod kuće.

Nakon korone su se manje družili s prijateljima, ali više sa decom i unucima. Uživali su u zajedničkim ručkovima, gde bi se okupilo njih 11, a Neda je tada uživala kuvajući i praveći najlepše kulinarske pikanterije za svoju porodicu.

Zdravko Šotra ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih domaćih reditelja i scenarista, a neki od njegovih filmova i serija danas važe za najpoznatije, poput "Zone Zamfirove", "Ivkove slave", "Lajanje na zvezde" i mnogih drugih.

(Glossy)

BONUS VIDEO: