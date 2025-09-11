Zašto je važno da se OSMEHUJETE SVOM PSU? Nedavna studija otkrila zanimljive rezultate

Naučnici su dugo pokušavali da shvate kako se stvara poverenje između psa i čoveka.

Ali, očigledno da su konačno našli odgovor na ovo pitanje. Nedavna studija sprovedena na Univerzitetu u Helsinkiju pokazala je da psi prate izraz lica svog vlasnika i odgovarajuće reaguju.

Prema rezultatima studije, hormonski oksitocin igra glavnu ulogu u interakciji između pasa i ljudi. Dobrota i poverenje se stiču veoma jednostavno - samo osmehom koji stvara pražnjenje ljubavnog hormona - oksitocina.



Da bi potvrdili svoju teoriju, istraživači su sproveli eksperiment. Grupi pasa pokazali su fotografije nasmejanih i ljutih lica. Reakcija psa merena je pomoću monitora za oči. Kao što možete sami shvatiti, gnevni ljudi izazivali su neprijatne emocije i psi su se pripremali za napad, dok su nasmejana lica ljudi izazvala prijatne emocije i psi su se osećali prijatno i bezbedno.

Imajući ovo na umu, najbolja stvar koju možete učiniti za svog psa je da se osmehujete svaki put kada ga pogledate. U vašoj blizini pas će se osećati mnogo sigurnije i opuštenije i vi ćete pre stvoriti blisku, prijateljsku vezu.

(Ženski magazin)