Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Zašto je važno da se OSMEHUJETE SVOM PSU? Nedavna studija otkrila zanimljive rezultate

Naučnici su dugo pokušavali da shvate kako se stvara poverenje između psa i čoveka.

1757579242_shutterstock_2488357593-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ali, očigledno da su konačno našli odgovor na ovo pitanje. Nedavna studija sprovedena na Univerzitetu u Helsinkiju pokazala je da psi prate izraz lica svog vlasnika i odgovarajuće reaguju.

Prema rezultatima studije, hormonski oksitocin igra glavnu ulogu u interakciji između pasa i ljudi. Dobrota i poverenje se stiču veoma jednostavno - samo osmehom koji stvara pražnjenje ljubavnog hormona - oksitocina.

Da bi potvrdili svoju teoriju, istraživači su sproveli eksperiment. Grupi pasa pokazali su fotografije nasmejanih i ljutih lica. Reakcija psa merena je pomoću monitora za oči. Kao što možete sami shvatiti, gnevni ljudi izazivali su neprijatne emocije i psi su se pripremali za napad, dok su nasmejana lica ljudi izazvala prijatne emocije i psi su se osećali prijatno i bezbedno.

Imajući ovo na umu, najbolja stvar koju možete učiniti za svog psa je da se osmehujete svaki put kada ga pogledate. U vašoj blizini pas će se osećati mnogo sigurnije i opuštenije i vi ćete pre stvoriti blisku, prijateljsku vezu.

(Ženski magazin)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas