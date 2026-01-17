NOVA TEHNIKA ŠMINKANJA ZA EFEKAT PUNIJIH USANA: Šta su zamagljene usne - hit 2026. godine (FOTO)

Tehnika šminkanja kojom se dobija efekat zamagljenih usana je zapravo vrlo jednostavna

Sa ovom tehnikom šminkanja dobićete efekat punijih usana. Ona ne zahteva preciznost, karmin se u ovom slučaju nanosi jagodicama, tehnikom tapkanja.

Kada je šminka u pitanju, akcenat je ove godine na usnama. Mejkap stručnjaci kažu da je ovo savršen spoj elegancije i ležernosti, a osim toga deluje veoma šik.

Beauty eksperti kažu da je aktuelni trend vezan za usne prvo primećen na pariskim ulicama. Prema novom "zakoniku", savršeno definisane konture i oštre ivice koje iscrtavamo olovkama su – stvar prošlosti. Sada su linije mekše, gotovo i da ne postoje. Kao da ste zaboravili da popravite karmin.

Polako, ali sigurno ovakav načim šminkanja usana postaje apsolutni hit. Na vama je samo da izaberete omiljenu nijansu. Kada je boja u pitanju, ove godine možete kako god želite. Sve nijanse dolaze u obzir, ali eksperti naglašavaju da ova tehnika najbolje izgleda ukoliko izaberete neku crvenkastunotu.

(Stil)

