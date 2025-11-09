KADA JE DOM ZAISTA GOTOV? Dizajneri otkrivaju tajnu savršeno uređenog prostora

Kada je u pitanju uređenje enterijera, često se nakon postavljanja nameštaja i farbanja zidova postavlja jedno pitanje: Šta čini da soba izgleda zaista završeno?

Iako svaki dizajner ima svoje mišljenje o jednoj stvari koja upotpunjuje prostoriju, slažu se da postoji nekoliko stvari koje od kuće čine dom.

Završni detalje za koje profesionalci kažu da pomažu u upotpunjavanju izgleda sobe:

Zavese

Zavese za prozore čine više od pukog dodavanja stila sobi. One takođe nude privatnost, kontrolu osvetljenja i dodaju dubinu i ličnost prostoru. Pamela O'Brajen, predsednica i glavna dizajnerka u Pamela Houp Dizajns, preporučuje „da se okače zavese za prozore poput draperija koje uokviruju prozore i pružaju privatnost i svojstva filtriranja svetlosti“, piše The Spruce.

- Čak se i roletne osećaju kao da lebde na zidovima kada nisu uokvirene zavesama. Zavese su jedan od najbržih i najlakših načina da se uokviri prostor i prostoriji da život.

Umetnost

Dizajneri se često okreću umetnosti i drugim dodacima kako bi uneli ličnost i toplinu u prostor. Ovi elementi čine da neko u toj prostorji zaista i boravi. O'Brajen preporučuje dodavanje umetničkih dela kako biste izrazili svoj lični stil. Prazni zidovi mogu delovati sterilno

- Umetnost dodaje boju, teksturu i interesovanje prostoru. Nebo je granica kada je u pitanju umetnost. Ako imate ograničen budžet, možete sami napraviti svoja umetnička dela za zaista originalan izgled koji će sobu učiniti vašom.

Lični predmeti i fotografije

Da biste prostoru dali osećaj ličnog života, možete sa ukusom uključiti fotografije i druge značajne predmete. Ove vrste predmeta pomažu u pričanju vaše priče i stvaranju osećaja trajnosti. Keri Keli, izvršna direktorka i kreativna direktorka u studiju Keri Keli, kaže da personalizacija u prostoriji poput „dobro uramljene fotografije, ili omiljene knjige unosi autentičnost, pretvarajući prelep prostor u značajan“.

Tepisi

Tepisi mogu da ulepšaju sobu. Dodaju teksturu, boju, zanimljivost i udobnost. Tepisi su još jedan element dizajna koji je popularan među stručnjacima zbog svoje sposobnosti da učvrsti prostoriju i doda udobnost. Grupisanje nameštaja oko tepiha stvara prirodno mesto za opuštanje i razgovor.

Osvetljenje

Dijazneri opisuju osvetljenje kao „nakit svake sobe“, naglašavajući transformativnu moć pravog rasvetnog tela, piše The Spruce.

