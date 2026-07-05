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KAKO SE PERU ZEBRA ZAVESE: Ovo je savet koji će vam pomoći da ih održavate na pravi način

Poslušajte savet iskusnih domaćica.

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Foto: Deposit/ volody100@ukr.net
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Dan-noć ili zebra zavese su zavese koje imaju mehanizam za pomeranje platna. One su jedine koje imaju dvostruko platno, ali nisu zbog toga ništa više komplikovane za održavanje.

Rolo zavese se ne skidaju sa mehanizma i ne peru mlazom vode, ni u mašini, niti ručno. One se brišu samo vlažnom krpom što je najjednostavniji način održavanja.

Bez abrazivnih sredstava, bez ispiranja, dovoljno je uzeti krpu od mikrofibera i pokvasiti je vodom da bi temeljno oprali zebra zavese.

Prvo prebrišite spoljne delove mehanizma i lančić za pomeranje. Kod originalnih zavesa ovi delovi su napravljeni od aluminijuma, a on se lako čisti i ne menja se koliko god vremena prošlo. Blistaće nakon samo jednog prebrisavanja.

Na isti način se pere i platno zebra zavesa - brisanjem vlažnom krpom. Zavese treba spustiti na najnižu tačku, prebrisati platno i ostaviti da se prirodno osuši. Zavese će biti oprane i besprekorno čiste. Originalne zebra zavese imaju platno koje je antibakterijsko i ne upija mirise, pa apsolutno nije potrebno nikakvo detaljnije čišćenje.

(Kurir)

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