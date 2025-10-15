Oglas
PRINC VILIJAM I KEJT OBUČENI ZA DESETKU: On izgleda kao KRALJ, ona kao MODNA IKONA u ovom kaputu

Princ i princeza od Velsa spremno su dočekali jesenju sezonu, a tokom jučerašnjeg obavljanja kraljevskih dužnosti demonstrirali su besprekoran stil za parove.

1760514633_profimedia-1045438926.jpg
Foto: Profimedia
Vilijam i Ketrin, princ i princeza od Velsa, juče su posetili Severnu Irsku kako bi podržali organizacije koje nude kreativne prilike za preduzetništvo mladima u ruralnim oblastima.

Par je obišao nekoliko lokacija, odlično raspoložen i nasmejan, a dana kasnije modne portale su preplavile fotografije njihovih modnih izdanja

Foto: Profimedia

Očigledno je da princ Vilijam i Kejt Midlton uvek pažljivo planiraju svoje stajlinge kada treba da se pojave zajedno i trude se da se harmonija koja vlada među njima pokaže i u njihovom stilu, a ovog puta su to uradili maestralno – nisu bili u identičnim bojama, ali je sve bilo uravnoteženo.

Međutim, detalj koji se posebno izdvaja je njihov izbor obuće: oboje su nosili braon čizme od prevrnute kože. Princeza od Velsa je nosila Gianvito Rossi čizme do kolena, s vrhom u obliku badema i chunky blok-štiklom, model koji je često imala na sebi proteklih godina.

S druge strane, princ Vilijam je odabrao čelsi čizme, jednostavan model braon boje, takođe od antilopa, što se odlično uklopilo uz njegov sako.

(Glossy)

