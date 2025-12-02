PROMAŠAJ OD HALJINE U REŽIJI KRALJICE MODE: Kao da je došla omotana čaršavom, svi su u čudu! (FOTO)

Rijana je došla na dodelu Gotam nagrada obučena u bizanu čaršav haljinu koja je sasvim zamaskirala njeno telo

Doživeli smo redak momenat gde je Rijana došla na crveni tepih u potpunom promašaju od haljine.

Na dodeli Gotam filmskih nagrada, zajedno sa svojim suprugom, Rijana je prošetala crvenim tepihom u nekoj bizarnoj ružičastoj čaršav haljini, sa crnim kožnim rukavima i još bizarnijim šeširom ukrašenim perjem.

Ovo je prvo modno pojavljivanje slavne pevačice nakon rođenja njenog trećeg deteta koje je dobila sa mužem reperom. Očigledan višak kilograma Rijana je probala da sakrije iz slojeva i slojeva tkanine, ali joj nije uspelo.

I sama pevačica je imala dvojbe povodom svog izgleda što se videlo i na njenom licu tokom poziranja paparacima.

(Stil)

