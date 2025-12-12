ŠVEDSKA PRINCEZA BLISTALA NA DODELI NOBELA: Obukla maminu haljinu iz 1994. godine (FOTO)

Na svečanoj dodeli Nobelovih nagrada, švedska prestolonaslednica, princeza Viktorija, pokazala je zbog čega važi za jedno od najotmenijih lica evropskih dvorova.

U večeri posvećenoj nauci, humanizmu i tradiciji, ona je zablistala u izdanju koje je spojilo kraljevsku eleganciju i moderni glamur.

Princeza Viktorija se odlučila za haljinu bez rukava biserno belog tona sa asimetričnim izrezom koji daje modernu, oštru siluetu. Donji deo haljine pada ravno i elegantno, dajući utisak lakoće pri kretanju.

Foto: profimedia

Uz haljinu se ističe svetloplava lenta koja samo dodaje svečanu notu i naglašava ceremonijalni karakter događaja.

Haljina je prvobitno pripadala njenoj majci, kraljici Silviji, a nosila ju je na dodeli održanoj 1994. godine. Tako da je ova neobična kreacija bila skrojena jo pre više od 30 godina od strane francuskog dizajnera Žaka Zendera.

Princeza Viktorija ju je kombinovala sa dijamantskom tijarom sa resama „Baden“, koja datira iz kasnog 19. veka.

