DA LI STE ZNALI DA JE U FRANCUSKOJ ZABRANJENO JEDNO STARO SRPSKO IME: Ovako se zvala svaka druga baka, sad ima ružno značenje

Zemlje širom sveta imaju liste zabranjenih imena, pa je tako u Francuskoj zabranjeno i jedno staro srpsko ime.

Širom sveta, vlade su uvele zakone koji ograničavaju izbor imena za bebe kako bi deca bila zaštićena od potencijalne sramote. Ali, dok neki zakoni zvuče razumno, drugi iznenađuju.

Ime za dete jedan je od prvih velikih zadataka za roditelje. Dok neki traže inspiraciju u tradiciji, drugi se odlučuju za kreativnost koja ponekad prelazi granice. Zbog bizarnih ili uvredljivih izbora imena deteta mnoge države uvele su posebne zakone i zabrane kako bi zaštitile decu od potencijalnih neprijatnosti i ismevanja. Tako je i na jedno staro srpsko ime za devojčice u Francuskoj stavljen veto, a razlog je bizaran.

Pravila o davanju imena deci širom sveta se razlikuju, a razlozi za zabranu određenih imena su brojni. Ime Adolf Hitler je zabranjeno u Nemačkoj, Maleziji, Meksiku i Novom Zelandu. U Japanu, ime Akuma ("đavo") je zabranjeno da bi se zaštitilo dete, dok je u Francuskoj zabranjeno deci dati ime Nutela, jer se smatra da je "suprotno najboljim interesima deteta".

U istoj zemlji je, takođe, bebama zabranjeno dati ime Fraise ("jagoda"), i to zbog kolokvijalnih asocijacija. Naime, u Francuskoj se "Fraise" često u slengu koristi kao "faca" i "njuška", te vlasti smatraju da je krajnje neprimereno i neprikladno dati detetu takvo ime.

Inače, ime Jagoda potiče iz 13. veka i osim u Srbiji, popularno je i u Hrvatskoj, Poljskoj i Severnoj Makedoniji. Nastalo je od naziva istoimenog voća i donedavno je bilo veoma često na prostorima Balkana, a u Poljskoj je i dalje aktuelno.

I u drugim evropskim zemljama postoje specifična pravila kad je reč o davanju imena detetu. Tako roditelji u Nemačkoj moraju da odaberu ime koje jasno označava pol, ne sme biti prezime ili naziv proizvoda, a svaki odbijeni predlog se plaća. Švedski zakon zabranjuje imena koja mogu da "izazovu uvredu ili nelagodu", tako da je pokušaj da se dete imenuje Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (navodno "Albin") odbijen.

Island ima stroga pravila: imena smeju da imaju samo islandska slova i da gramatički odgovaraju jeziku, tako da Karolina ili Enrike nisu dozvoljeni. Danska ima listu od oko 7.000 odobrenih imena, a ostala zahtevaju posebno odobrenje.

U Saudijskoj Arabiji titule kao što je, na primer, Amir (princ) rezervisane su samo za plemstvo. Osim toga, u ovoj kraljevini na Bliskom istoku roditeljima nije dozvoljeno da deci daju imena kao što su Linda i Alis, jer je jasno da je reč o stranim imenima.

Portugal zahteva tradicionalna portugalska imena koja odgovaraju pravopisu, tako da su Ašanti, Tom ili Nirvana zabranjeni. U Maroku roditelji biraju imena sa vladine liste koja odgovaraju "marokanskom identitetu". Iz tog razloga hebrejsko ime Sara(h) nije dozvoljeno davati bebama.

(yumama)