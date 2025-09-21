Oglas
Danas je POMRAČENJE SUNCA: Donosi velike promene za ova 4 znaka Zodijaka

Pomračenje Sunca u Devici 21. septembra donosi snažnu energiju promene i oslobađanja, a posebno će se osetiti kod Device, Riba, Strelčeva i Blizanaca.

1758442202_9a452861026612103d3d3a5afe8aa0077ccb08ca.jpg
Foto: Profimedia
Ovo astrološko dešavanje nas podseća da je pravo vreme da očistimo svoj život od svega što nas sputava i usvojimo zdravije navike.

Devica simbolizuje red, zdravlje i svakodnevne rutine, pa se efekti pomračenja mogu ogledati kroz potrebu da reorganizujemo svoj raspored, odbacimo navike koje nam više ne koriste i posvetimo se sebi i svom telu. Uticaj pomračenja može se osećati mesecima, zavisno od položaja kuća u našoj natalnoj karti, i često nas navodi da prepoznamo šta nas opterećuje i napravimo konkretne promene – bilo da je reč o zdravlju, umu, poslu ili odnosima.

Pomračenje Sunca označava kraj jedne faze i otvara vrata novoj. 21. septembar donosi šansu da se oslobodimo starih obrazaca koji nam crpe energiju. Iako može izazvati osećaj nesigurnosti, jer Devica teži savršenstvu, upravo kroz male, dosledne korake možemo napraviti značajne promene.

U fokusu su zdravlje, dnevne rutine i balans između obaveza i ličnog mira. Astrološki, ovo je vreme kada se otvaraju vrata za nove projekte koji zahtevaju strpljenje i disciplinu. Postavite jasne namere, oslobodite se nepotrebnih briga i posvetite se detaljima – energija Device podržava promene koje vode dugoročnoj stabilnosti.

Kako će pomračenje uticati na pojedine znakove:
Blizanci – Promene u domu i porodici dolaze u prvi plan. Moguće su selidbe, renoviranja ili rešavanje važnih porodičnih pitanja.

Devica – Lične transformacije su naglašene. Osećate potrebu za novim početkom, jačanjem samopouzdanja i unutrašnjim promenama.

Strelac – Karijera i ambicije dobijaju novu energiju. Ovo je period za važne poslovne zaokrete i ostvarenje planova.

Ribe – Fokus je na partnerskim odnosima. Mogući su novi počeci, ali i završetak veza koje nisu stabilne, kako biste napravili prostor za ono što zaista želite.

