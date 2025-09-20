HOROSKOP ZA SEZONU VAGE: Vreme ljubavi, ravnoteže i novih uvida, a najvažnije je ovih 5 dana

Horoskop za sezonu Vage od 22. septembra do 22. oktobra podstiče vas da tražite ravnotežu u svemu – u ljubavi, prijateljstvu, poslu i unutrašnjem svetu.

Prema horoskopu, sezona Vage uskoro počinje, a evo šta tokom ovog perioda možemo da očekujemo.

Dolazak jeseni ne donosi samo miris cimeta i tople džempere, već i ulazak u sezonu Vage – period u kojem ljubav, harmonija i bliski odnosi dobijaju posebnu snagu. Ovaj znak, kojim vlada Venera, podseća vas da negujete lepotu, da uživate u sitnicama i da stvorite mir u odnosima.

Šta možemo da očekujemo tokom vladavine Vage?

Sezona Vage, koja traje od 22. septembra do 22. oktobra, poklapa se sa jesenjom ravnodnevnicom i podstiče vas da tražite ravnotežu u svemu – u ljubavi, prijateljstvu, poslu i unutrašnjem svetu. Ako ste poslednjih meseci osećali turbulencije, sada dolazi trenutak da ih umirite i pronađete sklad. Posebno u 2025. godini, ovaj period dobija dodatnu snagu zbog planetarnih aspekata. Mars ulazi u znak Škorpije, što donosi strast, hrabrost i želju da se otvoreno pokaže želja – bilo kroz istraživanje novih ljubavnih iskustava, bilo kroz jačanje postojećih veza. U isto vreme, Venera, planeta ljubavi i lepote, boravi u Vagi od 13. oktobra i donosi talas romantike, flerta i prijatnih susreta bez nepotrebne drame.

Tokom ove sezone, mnogi će osetiti jaču potrebu da se posvete odnosima jedan na jedan – bilo da se radi o ljubavi, prijateljstvu ili poslovnom partnerstvu. Možda će poželeti da jasnije odrede granice, da prepoznaju odnose koji im donose mir i sigurnost, kao i one koji unose nemir. Sezona Vage vas podseća da recipročno davanje i primanje ljubavi i pažnje postaje osnov svake stabilne veze.

Za Vage ovo je period kada mogu da zasijaju punim sjajem, dok Ovnovi, Rakovi i Jarčevi – drugi kardinalni znaci – posebno osećaju uticaj ovih energija. I fiksni znaci, Bik, Lav, Škorpija i Vodolija, doživljavaju promene jer Mars i Pluton podstiču preispitivanja i nove početke.

Potraga za ravnotežom i lepotom

Astrološki, Vage se povezuju sa težnjom za pravdom i sklonošću da izbegnu sukobe. NJihov simbol, vaga, jasno oslikava potrebu da se pronađe ravnoteža i razume obe strane. Iako vole društvo i okupljanja, njihova prava sreća često se krije u intimnim trenucima sa partnerom ili bliskim prijateljem. Sezona Vage donosi i pojačanu svest o nepravdi – u ličnim odnosima, ali i u svetu oko vas. Možda ćete osetiti želju da progovorite, da se zauzmete za ono što smatrate ispravnim i da unesete promenu u okruženje.

U 2025. godini, ovaj period obojen je i energijom dve eklipse – mesečeve u Ribama 7. septembra i solarne u Devici 21. septembra – čiji odjeci traju i tokom sezone Vage. Zbog toga mnogi mogu da očekuju važne uvide u oblasti zdravlja, duhovnosti i samopouzdanja.

Sve u svemu, sezona Vage donosi priliku da zastanete, sagledate svoje odnose, izbalansirate ono što vam je važno i otvorite srce za ljubav i sklad. Ovo je vreme kada nežnost, lepota i ravnoteža postaju vaši najjači saveznici.

Najvažniji astro-datumi sezone Vage 2025

23. septembar – Sunce ulazi u Vagu: donosi naglasak na odnose, ravnotežu i potrebu da se pronađe sklad u svakodnevici. Početak je perioda u kojem svi znakovi osećaju jaču potrebu za povezivanjem i diplomatijom.

6. oktobar – Venera ulazi u Vagu: planeta ljubavi u svom sedištu pojačava romantiku, privlačnost i šarm. Ovo je najlepši trenutak za nova poznanstva, izlive nežnosti i osvežavanje postojećih veza.

9. oktobar – Mars ulazi u Škorpiju: energija postaje intenzivnija, strasti jače, a želja za promenama snažnija. Donosi hrabrost da presečemo ono što više ne funkcioniše, ali i magnetizam u ljubavi.

17. oktobar – pomračenje Meseca u Ovnu: kulminacija odnosa – za neke znakove zatvaranje jednog poglavlja, a za druge početak potpuno nove faze. Vreme je da se oslobodite starih obrazaca i krenete napred.

30. oktobar – pomračenje Sunca u Škorpiji: moćan trenutak transformacije. Donosi priliku da se naprave velike odluke vezane za ljubav, posao ili unutrašnje promene.

Saznajte šta svaki horoskopski znak može da očekuje u sezoni Vage

Ovan

Sezona Vage usmerava vas na odnose i partnerstva. Možda ćete osetiti potrebu da preispitate balans između ličnih ciljeva i onoga što delite sa drugima. Slobodni Ovnovi privlače pažnju i mogu ući u romantične priče koje donose iznenađenja, dok zauzeti jačaju vezu kroz iskren razgovor. Na poslu vas očekuju saradnja i dogovori, pa se trudite da budete strpljivi.

Bik

Ova sezona donosi naglasak na svakodnevne navike i zdravlje. Potrebno je da obratite pažnju na ravnotežu između obaveza i odmora. U ljubavi dolazi prilika za iskren razgovor koji može da razreši nesporazume. Slobodni Bikovi osećaju privlačnost prema osobi iz okruženja, dok zauzeti nalaze više sklada u rutini. Posao zahteva organizovanost, ali nagrada stiže kroz male pobede.

Blizanci

Venera u Vagi donosi vam talas romantike i šarma. Slobodni Blizanci lako ulaze u flert, dok zauzeti dobijaju priliku da osveže vezu zajedničkim aktivnostima. Kreativnost i inspiracija jačaju, pa je ovo pravi trenutak da započnete nove projekte. Na poslu vas očekuje priznanje za ideje i komunikacijske veštine. Zdravlje je stabilno, ali oprez sa iscrpljivanjem. Proverite koji brojevi u datumu rođenja najavljuju bogatstvo.

Rak

Sezona Vage naglašava porodične odnose i intimu. Možda ćete osetiti potrebu da posvetite više vremena domu ili rešavanju porodičnih pitanja. Slobodni Rakovi privlače pažnju kroz emotivnu toplinu, dok zauzeti jačaju vezu kroz zajedničke planove. Poslovno vas očekuju promene u okruženju, pa budite fleksibilni. Zdravlje traži balans između odmora i aktivnosti.

Lav

Ovo je period kada komunikacija postaje ključna. Mogli biste da dobijete važnu vest ili da potpišete značajan ugovor. Slobodni Lavovi uživaju u flertu i neobaveznim susretima, dok zauzeti pronalaze novu dinamiku u vezi kroz iskrene razgovore. Na poslu vas očekuju kratka putovanja ili saradnje koje šire horizonte. Zdravlje je stabilno, ali ne zaboravite na fizičku aktivnost.

Devica

Sezona Vage donosi fokus na finansije i samopouzdanje. Moguće su povoljne prilike za zaradu, ali i potreba da se bolje organizujete. Slobodne Device privlače stabilne osobe koje ulivaju poverenje, dok zauzeti ulažu više truda u zajedničke planove. Na poslu se otvaraju mogućnosti za dodatne projekte. Obratite pažnju na ishranu i redovan odmor.

Vaga

Ovo je vaš period, pa možete da zablistatie i privučete pažnju gde god da se pojavite. Slobodne Vage imaju priliku za nova poznanstva koja unose radost, dok zauzeti jačaju vezu kroz romantiku i pažnju. Poslovno dobijate podršku i otvaraju se šanse za saradnje. Zdravlje je stabilno, ali se preporučuje da pronađete ravnotežu između posla i odmora.

Škorpija

Sezona Vage donosi introspektivan period. Možda ćete osećati potrebu da se povučete i razmislite o prioritetima. Slobodne Škorpije privlače tajanstvene osobe, dok zauzeti prolaze kroz fazu u kojoj iskrenost jača odnos. Poslovno vas očekuju izazovi iza scene, ali intuicija vas vodi pravim putem. Obratite pažnju na san i mentalno zdravlje.

Strelac

Društveni život postaje intenzivan i donosi nova poznanstva. Slobodni Strelčevi mogu da uđu u romantične priče kroz prijateljstva, dok zauzeti pronalaze sklad u zajedničkom društvenom angažmanu. Na poslu vas očekuju timski projekti i šansa da se istaknete. Zdravlje je dobro, ali je važno da se krećete i održavate energiju fizičkom aktivnošću.

Jarac

Sezona Vage stavlja akcenat na karijeru i društveni status. Možete dobiti priliku za napredak ili priznanje. Slobodni Jarčevi privlače osobe koje dele njihove ambicije, dok zauzeti pronalaze novu snagu kroz zajedničke ciljeve. Zdravlje je dobro, ali pazite na stres. Ovaj period vas podstiče da balansirate između privatnog i poslovnog života.

Vodolija

Inspiracija i želja za učenjem dolaze u prvi plan. Možda ćete planirati putovanje ili kurs koji širi vidike. Slobodne Vodolije privlače osobe iz drugačijeg okruženja, dok zauzeti nalaze zajednički jezik kroz zajedničke planove. Na poslu vas očekuju prilike da pokažete svoje znanje i veštine. Zdravlje je stabilno, ali negujte unutrašnji mir.

Ribe

Sezona Vage donosi vam priliku da se posvetite unutrašnjoj transformaciji i bliskim vezama. Slobodne Ribe osećaju jaku privlačnost prema osobama koje bude strast, dok zauzeti ulaze u dublje emotivne razgovore. Poslovno možete imati koristi kroz zajedničke projekte ili podršku drugih. Obratite pažnju na energiju i redovno se odmarajte.

(Sensa)