JESENJA BAŠTA U PUNOM SJAJU: Koje cveće izabrati da dvorište zablista i tokom hladnijih dana

Dok većina biljaka polako završava svoj životni ciklus, jesen u baštu donosi posebnu čaroliju boja i mirisa.

1757839156_Unknown-7.jpg
Foto: Grok veštačka inteligencija
Nije istina da hladni dani znače kraj cvetanja – naprotiv, postoje vrste koje baš tada pokazuju svoju punu lepotu i pretvaraju vrt u živopisnu oazu.

 

Hrizanteme – kraljice jeseni

Najpoznatije jesenje cveće svakako su hrizanteme. NJihovi raskošni cvetovi u nijansama žute, narandžaste, crvene i ljubičaste unose toplinu u svaku baštu. Osim što su simbol dugovečnosti i sreće, veoma su otporne na hladnoću, pa će ulepšavati prostor sve do prvih mrazeva.

 

Jesenje ruže

Mnogi zaboravljaju da ruže ne cvetaju samo u leto. Uz malo pažnje, mnoge sorte ponavljaju cvetanje u septembru i oktobru. NJihova elegancija u kombinaciji sa jesenjim lišćem stvara pravi slikarski pejzaž u vrtu.

 

LJubičice i ciklame

Za one koji žele diskretnu, ali nežnu lepotu – ljubičice i ciklame su pravi izbor. Mogu krasiti i baštu i terasu, a uz pravilno zalivanje podnose i niže temperature. Posebno su lepe kada se kombinuju sa zimzelenim biljem. Dekoracija lišćem i plodovima Jesen nudi još jedan dar prirode – šareno opalo lišće, tikvice i bundeve. One nisu samo za kuhinju, već i za baštenske dekoracije. Aranžirane pored cvetnih saksija ili uz staze, stvaraju bajkovit ambijent.

 

Kako negovati jesenju baštu

Iako se čini da priroda spava, jesen je pravo vreme za pripremu zemlje. Prekopavanje, đubrenje i sadnja lukovica (tulipana, narcisa, zumbula) obezbediće bogato cvetanje već na proleće. Redovno uklanjanje suvog lišća i zaštita biljaka od prvog mraza omogućiće im da što duže zadrže boju i svežinu.

