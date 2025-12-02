Oglas
MELANIJA TRAMP JE ŽENA KOJA IMA UKUSA ZA SVE:10.000 leptira i 2.800 zlatnih zvezda su samo deo novogodišnje raskoši Bele kuće! (VIDEO)

Prva dama Amerike Melanija Tramp po peti put dekoriše Belu kuću za praznike, a ovog puta je nadmašila samu sebe i podigla sve na mnogo viši nivo.

1764665369_profimedia-1055814688.jpg
Foto: Profimedia
Nakon što je prošle nedelje dočekala novogodišnju jelku u predivnom belom kaputu i u neobičnim cipelama, prva dama Amerike Melanija Tramp je sad pokazala kako je dekorisala Belu kuću.

Ove godine je tema bila "Dom je tamo gde je srce", a cilj je bio da se prikaže američka "velikodušnost, patriotizam i zahvalnost" kroz blještavilo hiljadu ukrasa, piše NewYork Post.

- Izreka Dom je tamo gde je srce duboko mi odjekuje, pogotovo dok se nosim s radostima, izazovima i čestim putovanjem koje dolazi sa majčinstvom i poslom - objasnila je Melanija Tramp dodajući:

- Često putovanje me je naučilo da dom nije samo fizički prostor, već je to toplina i udobnost koju nosim u sebi, bez obzira na moje okruženje - 

Ove godine Bela kuća sjaji uz pomović od 10.000 plavih leptira, 7.000 metara zelenila, 2.000 svetlosnih lanaca, 2.800 zlatnih zvezda, 25.000 metara traka, 200 metara venaca, 55 kila medenjaka, 120 kg đumbirskog testa za maketu ele kuće. 51 novogodišnje jelke i 75 tradicionalnih venaca.

Nova ruta obilaska zbog srušenog Istočnog krila.

Naime, Donald Tramp je naredio u novembru da se sruši Istočno krilo, tradicionalna početna tačka polaska kako bi napravio prostor za glamuroznu plesnu dvoranu vrednu 300 miliona dolara.

Zato će obilasci počinjati na drugom spratu kuće (State Flooru). TU se nalazi tradicionalna kućica od medenjaka i maketa Bele kuće.

Zvanični ukras Istorijskog udruženja Bele kuće, pozlaćeni žirevi i ručno oslikani cvetovi magnolije deo su podteme "Dom je tamo gde je srce: Mesto okupljanja". 

Istočna soba posvećena je 250. godišnjici potpisivanja Deklaracije o zavisnosti. Patriotski ukrasi u crvenoj, beloj i plavoj boji, s orlovima i 250 zvezda, nose podtemu "Dom je tamo gde je srce: Amerika, naš dom".

Zelena soba prikazuje porodičnu zabavu pod podtemom "Dom je tamo gde je srce: Porodična zabava", a krase je prikazi najboljih američkih igara kao i Lego portreti predsednika i Džordža Vašingtona.

U Plavoj sobi, gde se nalazi zvanična novogodišnja jelka Bele kuće, odaje se počast porodicama Zlatne zvezde.

Dekoracije u plavoj i zlatnoj boji sa zlatnim zvezdama prate podtemu "Dom je tamo gde je srce: Gde se snaga i žrtva susreću s domom".

Crvena soba posvećena je inicijativi prve dame "Be Best". Prostor ispunjava više od 10.000 leptira pod podtemom "Poticanje budućnosti".

Ovo je peti put da Melanija Tramp uređuje Belu kuću za praznike, čime se svrstala među prve dame koje su ostavile snažan vizuelni pečat na predsedničkoj prazničnoj tradiciji.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

