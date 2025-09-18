Oglas
MELANIJA I KEJT KAO NAJBOLJE DRUGARICE: Obukle boje jeseni i provele savršen dan u prirodi!

Melanija Tramp i Kejt Midlton danas su prošetale Frogomorom i izgledale kao drugarice koje su se dogovorile kako da se doteraju za poluformalnu priliku u jesenjim danima. Zemljani tonovi, udobnost i umerena elegancija – sve je bilo tu!

Foto: Profimedia
Zvanična poseta Donalda i Melanije Tramp Velikoj Britaniji ovih dana je glavna tema u svetskim medijima, a modnim sladokuscima posebno je interesantan izbor odeće žena iz kraljevske porodice i prve dame Amerike.

Nakon svečane večere održane u zamku Vindzor (na kojoj se Melanija nije proslavila stilom), gospođa Tramp je posetila Kraljevsku biblioteku s kraljicom-suprugom Kamilom, a potom je na red došlo druženje s Kejt Midlton, princezom od Velsa.

Supruga princa Vilijama pokazala je prvoj dami SAD bašte na imanju Frogmor, pored zamka, koje se prostire na 13 hektara i ima dva mauzoleja, jezero i božanstvenu floru, a one su odlično raspoložene sve vreme ćaskale razgledajući vrtove Frogmora. Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo.

Kejt Midlton i Melanija Tramp izgledale su kao drugarice koje su se dogovorile šta će obući i očigledno je njihov stil za ovu priliku bio strogo propisan.

One su se sastale i sa izviđačima i mališanima uključenim u program Squirrels, čija je princeza od Velsa pokroviteljka godinama.

Opušteno izdanje Melanije Tramp za susret s Kejt Midlton

Supruga Donalda Trampa nosila Ralph Lauren safari jaknu svetlobraon boje, šik model od prevrnute kože, sa velikim džepovima na preklop i pojasom za naglašavanje struka.

Uz to je kombinovala bež pantalone ravnog kroja brenda Loro Piana i baletanke, što je veliko odstupanje u njenom stilu, čiji su zaštitni znak salonke s visokim štiklama.

Kejt Midlton u stilu engleske šik aristokratkinje na selu

Princeza od Velsa bila je jednako opušteno odevena, sa izuzetkom čizama s višim štiklama, ali debljim, tako da je mogla dugo da šeta po različitim terenima Frogmora.

I ona je bila u zemljanim tonovima, pa je ponela kilote boje čokolade, tamnobraon čizme od antilopa i kropovanu kaki jaknicu za prelazno vreme, inspirisanu blejzerima.

Poseban detalj u Kejtinom stajlingu bila je maslinasta pussy mašna vezana oko vrata, koju smo viđali često u njenim umereno elegantnim izdanjima.

(Glossy)

