Ne bacajte peteljke od PAPRIKE: Mogu vam koristiti kao preukusan začin

Iskoristite ih na pravi način

Foto: Shutterstok
Ne postoji niko ko ne voli paprike, ali niko ne zna čemu stabljike mogu da služe. Obavezno prvo odbacite stabljike kada seckate paprike. Onda pravite veliku grešku. Zašto? Umesto da ih bacite, stavite ih u kesu i stavite u zamrzivač. Čak i kada im se sezona završi, uživaćete u njihovom ukusu.

Stabljike će obogatiti vaš obrok. Kada dođe zima, izvadite stabljike iz zamrzivača i dodajte ih u hranu koju pripremate. Kada pripremite jelo i odlučite da ga pojedete, trebalo bi da uklonite stabljike. Nemojte ih jesti! NJihova uloga je samo da začine jelo! Jelo će biti mnogo ukusnije, probajte.

(Najžena)

 

