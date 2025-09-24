PREŽIVEO PAKAO DROGE, UCENJIVALI SU GA MUŠKACI SA KOJIMA JE ZAVRŠAVAO U KREVETU: Ispovest Čarlija Šina ledi krv u žilama

Čarli Šin otkriva najmračnije trenutke života u Holivudu: sedam grama kokaina odjednom, kartel mislio da diluje, a on preživeo pakao droge

Čarli Šin je početkom 2000-ih bio najplaćeniji glumac na svetu zahvaljujući ulozi Čarlija Harpera u seriji „Dva i po muškarca“. Po epizodi je dobijao čak 1,8 miliona dolara. Međutim, uspon je naglo prekinut 2011. godine kada je zbog skandala, poroka i sukoba sa producentima otpušten iz serije.

Ispovest u emisiji „60 Minutes“

Gostujući u emisiji „60 Minutes“ i promovišući memoare „The Book of Sheen“ i Netfliksov dokumentarac „aka Charlie Sheen“, glumac je otvoreno govorio o najmračnijem periodu svog života.

Priznao je da je konzumirao ogromne količine narkotika:

„Meksički kartel odbio je da mi prodaje kokain jer su mislili da sam diler. Nikada nisu videli da neko traži toliko.“

Dodao je da je znao da odjednom uzme i sedam grama kokaina, što ga je moglo koštati života.

Sukobi i pad karijere

Šin je priznao da su u pozadini njegovih javnih ispada stajali lični problemi. U vreme snimanja serije prošao je kroz dva razvoda i dobio četvoro dece u samo osam godina.

U javnosti je najviše odjeknuo njegov sukob sa producentom Čakom Lorijem. Dok je tada govorio da ga „žestoko mrzi“ i javno ga vređao, danas su, kako kaže, u dobrim odnosima.

Tajne iz privatnog života

U knjizi je otkrio i do sada nepoznate detalje o svom privatnom životu. Pisao je o odnosima sa muškarcima, kao i o tome da su ga pojedini partneri ucenjivali sedmocifrenim iznosima kako ne bi odali informacije o njihovoj vezi.

„Kada sam odlučio da o tome govorim javno, izgubili su kontrolu nada mnom“, rekao je Šin.

(Stil)

BONUS VIDEO: