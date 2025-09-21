TRI PENZIJE ANE BEKUTE: Ovo je momenat u kom se sve promenilo

Pevačica Ana Bekuta imala je jednu želju kada je školovanje u pitanju, ali sve se promenilo nakon što je rodila sina.

Ana je jednom prilikom govorila o primanjima i otkrila da je pored nacionalne ostvarila pravo i na inostranu penziju u Austriji gde je sebi uplaćivala doprinose.

- Imam dve penzije, jednu austrijsku i jednu našu – rekla je Ana tada.

Ceca Ražnatović je na to dodala da će Ana treću penziju dobiti od Granda, što je tada Saša Popović tom prilikom potvrdio.

Pevačica Ana Bekuta kroz život je imala brojne uspone i padove, ali uvek uspela da zadrži svoj pozitivan duh i energiju. Muzika je oduvek bila njena velika ljubav, ali želela je za sebe neki drugi posao. Međutim, sudbina je imala druge planove.

Anina prvobitna želja bila je da postane učiteljica što je naišlo na majčino odobravanje. Međutim, otac Branko koji je svirao frulu, podržao ju je u nameri da se bavi muzikom. Ana je na kraju završila gimnaziju u Priboju, a svoj životni put pronašla je u muzici.

Danas je vlasnica najvećih hitova na srpskoj narodnoj muzičkoj sceni kao što su "Kralj ponoći", "Treba vremena", "Zlatiborske zore"...

Takođe, poznato je i da je Ana imala tešku sudbinu kada je roditeljstvo u pitanju. Sina Igora je rodila kada je imala svega 17 godina i bila je primorana da ga da u dom.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme učila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je jednom prilikom pevačica koja sa sinom ima dobar odnos.

Rođenje sina najviše je i uticalo na Aninu odluku da se bavi muzikom, a danas kad je sve na svom mestu, može se reći da uživa u poslovnom ali i privatnom životu.

(Lepa i Srećna)