Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"ŽIVOT JE SMRT, NASTAVI DA RADIŠ..." Sve životne borbe legende srpskog glumišta

LJubiša Samardžić, svima poznat kao Smoki, bio je jedan od najvoljenijih glumaca na prostorima bivše Jugoslavije. Preminuo je 8. septembra 2017. godine u Beogradu, u 81. godini života, ostavivši za sobom neprolazan trag – desetine nezaboravnih uloga, prepoznatljiv osmeh i glas koji je uvek govorio srcem. Otišao je tiho i dostojanstveno, baš kao što je i živeo – kao umetnik, suprug, otac i gospodin.

1758274458_87619_miriskisenabalkanu3071010_f.jpg
Foto: Anđela Stevanović
Oglas

Život slavnog glumca bio je ispunjen uspesima, ali i dubokim ličnim bolom. Tokom snimanja filma "Nebeska udica", Samardžićeva porodica doživela je tragediju – njegov sin Dragan, Gaga, oboleo je od leukemije i preminuo u 34. godini života. Taj gubitak bio je najteži trenutak u glumčevom životu.

 -Sve smo učinili da pobedimo tu opaku bolest. Mira je stalno bila uz njega, a ja sam snimao i slao novac u London. Kada je Gaga otišao, mislio sam da neću izdržati, da će mi srce prepući. To je bol koji je nezamisliv- ispričao je čuveni Smoki svojevremeno.

Tek zahvaljujući podršci supruge Mire, koja mu je rekla: "Život je smrt, nastavi da radiš jer ćeš u tome naći smisao" uspeo je da se ponovo uspravi. 

Deceniju kasnije, 2014. godine, LJubiši je dijagnostikovan tumor na mozgu. Prvi simptomi bili su vrtoglavice, gubitak ravnoteže i problemi sa govorom. Brzo je potražio lekarsku pomoć, a nakon magnetne rezonance, dijagnoza je bila nemilosrdna – agresivan oblik tumora. Lekari su mu davali svega nekoliko meseci života.

 

Kao i mnogi njegovi junaci na filmu, nije odustao

Podvrgao se hitnoj operaciji i dugotrajnoj terapiji, uključujući zračenje i lečenje u inostranstvu – u Nemačkoj i Italiji. Uprkos teškoj dijagnozi, nikada nije javno govorio o svojoj bolesti. Želeo je da ga pamte po ulogama, a ne po patnji.

 

Poslednji dani

Poslednje mesece života proveo je okružen porodicom, u miru i tišini. Nije želeo sažaljenje niti medijsku pompu. Sa svetom se opraštao dostojanstveno, promišljajući o filmu, glumi i životu. NJegova poslednja želja bila je da ga se ljudi sećaju po ulogama – Šurda, doktor Mladen, inspektor Boško Simić i mnoge druge koje su ga učinile besmrtnim.

Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, u krugu najbližih, bez spektakla. Iza sebe je ostavio više od 70 filmskih i televizijskih uloga, desetine režiranih i produciranih filmova, i najveća priznanja domaće i regionalne kinematografije. Ali iznad svega – ostavio je toplinu, humor i ljudskost. To je ono po čemu ga pamte generacije gledalaca. NJegovi filmovi nastavljaju da žive i govore umesto njega, baš onako kako je i sam želeo.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas