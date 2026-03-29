БРИТНИ СПИРС ПОСЛЕ ХАПШЕЊА ПОНОВО ШОКИРАЛА ФАНОВЕ: Снимала се док се увија око сина и послала свима поруку (ВИДЕО)

Певачица је прекинула ћутање неколико недеља након што је упала у правне проблеме.

Фото: Инстаграм Принтскрин/хеллоцанадамаг
Проблематична поп икона, Бритни Спирс, ухапшена је 4. марта у Калифорнији, због сумње да је возила под дејством алкохола. Певачица је сада прекинула ћутање неколико недеља након што је упала у правне проблеме.

Вратила се на друштвене мреже у петак, објавивши снимак на којем се шали са сином и изражава захвалност фановима.

"Хвала вам свима на подршци… Време проведено са породицом и пријатељима је заиста благослов", написала је она у опису и додала: "Будите љубазни!" уз емоџија ружа.

Подсетимо, хапшење певачице заведено је као "позив и пуштање" (ците анд релеасе), без условне казне. Следеће рочиште заказано је за 4. мај.

Представник поп иконе је у то време хапшење назвао "несрећним инцидентом".

"Ово је био несрећан инцидент који је потпуно неоправдан. Бритни ће предузети праве кораке и поштовати закон и надамо се да ово може бити први корак ка промени која је одавно потребна у њеном животу", рекао је представник у саопштењу.

"Надамо се да ће добити помоћ и подршку која јој је потребна у овом тешком периоду. Њени синови ће проводити време с њом. Њени најближи ће осмислити план који је одавно потребан како би јој обезбедили стабилност и добробит", изјавио је ње представник за стране медије.

(Мондо)

