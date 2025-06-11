ИМА 64. ГОДИНЕ И РОЂЕНА ЈЕ У КОРЕЈИ. ИЗГЛЕДА БАР 20 ГОДИНА МЛАЂЕ: Открила је ТАЈНЕ НЕГЕ КОЖЕ и ниједна нема везе са скупом козметиком

Џим Тан, Корејка са завидним теном, наглашава важност унутрашње неге коже.
Када размишљамо о нези коже, често прво помислимо на креме, серуме и спољну рутину. Али, како нас подсећа Џим Тан, 64-годишња Корејка са завидним теном, права нега коже заправо почиње изнутра.
Инфлуенсерка се не ослања на скупе третмане, већ на четири једноставна, али моћна принципа, које практикује свакодневно и резултат је кожа која зрачи здрављем и свежином, без обзира на године и негу кремама.
1. Сан је најлепши филтер
Док спавамо, не одмара се само тело, одмара се и кожа. Ноћу долази до регенерације ћелија, а како каже Џим: „Сан смањује хормоне стреса, који су често узрок црвенила и упала на кожи.”
Њена препорука је једноставна - спавај минимум 7 сати сваке ноћи.
@цалифорниаистооцасуал
тиме то реинтродуце мyселф, тханк yоу алл фор беинг хере 🫶♬ оригинал соунд - Гyм Тан
2. Кретање = циркулација = сјај
Веровали или не, ова витална дама недавно је истрчала маратон. У једном од својих видеа објашњава: „Тело воли покрет, а кожа то одмах показује.”
Физичка активност побољшава циркулацију, омогућава доток кисеоника до ћелија коже и брже уклањање токсина. Резултат? Блисава, здрава кожа без додатних филтера.
3. Храна као козметика
За Џим је разноврсна и шарена исхрана кључ: пуно воћа, поврћа и квалитетних протеина у сваком оброку.
Ево како поједини нутријенти доприносе здрављу коже:
@цалифорниаистооцасуал Соме лифестyле типс тхат хаве хелпед мy скин. #скинцаре #хеалтхy #глоwингскин #поситивитy #беаутyатанyаге #скиновермакеуп #лифестyле #гратитуде #момсофтикток ♬ оригинал соунд - Гyм Тан
- Витамин Ц подстиче производњу колагена (највише га има у црним рибизлама, броколију, першуну)
- Витамин Е јача заштитну баријеру коже (налази се у орашастим плодовима, сланутку и батату)
- Омега-3 масне киселине имају противупално дејство (авокадо, риба, чија семенке)
Ове састојке уноси свакодневно, најчешће кроз јутарњи смоотхие који је постао њен ритуал.
4. Позитиван став брише боре
Можда најлепши савет који Џим нуди је: „Пробуди се захвална. Позитивно размишљање чини чуда за твоју кожу.”
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Хронични стрес није само емоционални терет, он буквално убрзава старење коже, узрокује упале и појаву неправилности. Смирен ум значи и опуштене мишиће лица, а самим тим мање бора.
Џим Тан је живи доказ да не мораш да уложиш богатство да би изгледала младолико. Доследност у малим стварима, добар сан, кретање, балансирана исхрана и миран дух, све су то темељи њене блиставе коже.
„Права лепота долази изнутра,” поручује, и то се на њој итекако види.
(Блиц Жена)