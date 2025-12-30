ОТКРИВЕН МИСТЕРИОЗНИ НОВИ ОЖИЉАК КЕЈТ МИДЛТОН: Спекулације о њеној тешкој 2024. години не престају! (ФОТО, ВИДЕО)

Иако на фотографијама насталим пре неколико дана на лицу принцезе од Велса нема ничега необичног, један снимак је пробудио старе спекулације о њеном изненадном нестанку из јавности почетком 2024. године.
Почетак 2024. обележило је нагађање шта се дешава с Кејт Мидлтон, која се потпуно повукла из јавности, а теорије завере, од којих су неке биле врло бизарне, утихнуле су након саопштења принцезе од Велса да јој је откривен рак.
Људи широм света изразили су саосећање са супругом принца Вилијама и пожелели јој брзо излечење, али је било оних који нису поверовали ни у званичну видео-поруку... И они су сада поново гласни!
Нови ожиљак Кејт Мидлтон
Британска краљевска породица прошле недеље је традиционално обележила Божић у Сандрингему, а фотографије су одмах преплавиле светске медије.
Кејт Мидлтон је снимљена изблиза током ћаскања с поштоваоцима, а друштвеним мрежама се шири снимак њеног мистериозног ожиљка поред левог ока.
И хавен’т цомментед он Кате Миддлетон’с сцар бецаусе И дидн’т реализед хоw биг & дип а сцар ит ис унтил тхис видео.— Цармелла (@Суссеx5525) Децембер 27, 2025
Wхат хаппенед то хер? А сцар он тхе фаце ис оне оф а wоман’с деепест феарс.
Тхе УК медиа пицкинг ат Мегхан Суссеx даилy wхиле игноринг тхис, ис девилисхлy биасед. пиц.тwиттер.цом/Р8пу88Сx8а
Сунце пада тачно на ожиљак који принцеза има тик изнад слепоочнице, а Икс су преплавили коментари да га раније није било на њеном лицу.
Многи повезују овај ожиљак са снимком возила хитне помоћи, које је снимљено у Сандрингему 28. децембра 2023, након чега принцеза од Велса није званично виђена на јавном месту чак пола године. "Је ли овај ожиљак разлог што нисмо видели Кејт Мидлтон шест месеци? Да би имала времена да зарасте? Је ли то повезано с колима хитне помоћи 28. децембра?", један је од коментара који су привукли највише пажње.
Ис тхат сцар wхy wе дидн’т сее Кате Миддлетон фор 6 монтхс? Со ит хад тиме то хеал? Ис тхис релатед то тхат амбуланце риде он Децембер 28тх???— 🪷🦚 Унапологетиц Теал Ера 🦚🪷 (@јеннеццентриц) Јуне 15, 2024
И хаве СО манy qуестионс. пиц.тwиттер.цом/ЕФјwКQј9Фм
Када се она коначно појавила у јавности, на Поздраву бојама у јуну 2024, на друштеним мрежама се спекулисало да Кејт има нов ожиљак поред ока, али он није био толико видљив, па је на многим фотографијама изгледало чак и као да га нема.
Он се не види јасно ни на фотографијама насталим истог дана када и поменути снимак од прошле недеље, тако је јасно Кејтин шминкер посвећује много пажње овом делу лица... ако ожиљак уопште постоји.
Кејт заиста има ожиљак на глави, али на скалпу
Откако смо упознали Кејт Мидлтон, најпре као девојку, па вереницу и потом супругу принца Вилијама, познато је да она на левој страни главе има ожиљак који се иначе не примећује често због косе.
Налази се тик уз линију косе, а када су га медији први пут фотографисали, портпаролка Палате Светог Џејмса, тадашње резиденције принца Вилијама и Кејт, саопштила је да је ожиљак последица операције у детињству. Она није поделила више детаља, из поштовања према Кејтиној приватности.
Како је за Даилy Маил објаснио анонимни извор, она је као дете имала "врло озбиљну операцију", а стручњаци су спекулисали да је Кејт уклонила младеж, доживела повреду или имала операцију како би уклонила неку бенигну израслину.
У сваком случају, то је стари ожиљак који се налази испод косе и нема везе с наводним новим о ком се прича на друштвеним мрежама.
Шта се десило Кејт Мидлтон?
У јануару 2024, Кенсингтонска палата је саопштила да је принцеза од Велса имала планирану операцију у пределу абдомена и да ће се неко време опорављати.
То је изнанадило британску јавност, јер су принц Вилијам и она имали бројне заказане обавезе и путовања, па је деловало необично што би их планирала уколико зна да ће се оперисати, али то више није привлачило превише пажње.
Међутим, време је пролазило, на друштвеним мрежама се појавио снимак кола хитне помоћи која су у Сандрингему пројурила крајем децембра ка болници, а од Кејт Мидлтон није било ни трага ни гласа.
У међувремену су се појављивале наводне папарацо фотографије на којима Кејт личила на себе, а потом је на Дан мајки на званичном профилу принца и принцезе од Велса освануо портрет Кејт Мидлтон с децом који је подстакао највеће теорије завере.
Агенције су га, наиме, повукле због претераног "манипулисања" фотографијом, а цео све је почео да се пита где је Кејт Мидлтон и шта се дешава с њом.
Усред свега је Томас Кингстон, члан шире краљевске породице, извршио самоубиство, а јавиле су се гласине о његовом блиском односу с Кејт и Пипом Мидлтон, због чега су гласине биле све шокантније.
Принцеза се огласила крајем марта, када је објавила видео-саопштење, у ком је истакла да су, након операције коју је имала у јануару, лекари открили да је "рак присутан" и препоручили јој "превентивну хемиотерапију".
Први пут се појавила званично на јавном месту у јуну 2024, а од тада још неколико пута, а у септембру је саопштила је завршила хемотерапију и да се фокусира на опоравак.
Затим је Кејт у јануару 2025. потврдила је да је у ремисији, а током 2025. године се вратила обавезама, иако у мањем обиму него раније.
(Глоссy)
