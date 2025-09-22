УСЕЛИЛА СЕ СА ЊИМ У ГАРАЖУ, ЈЕДВА СУ ПРЕЖИВЉАВАЛИ АЛИ ОНА ЈЕ ВЕРОВАЛА У ЊЕГА ДО КРАЈА: Невероватна љубавна прича славног глумца

Марк Рафало је своју данашњу супругу видео на улици и пришао јој, а она се, упркос почетном нећкању, препустила љубави. Данас имају троје деце и стабилан брак, а он мисли да свој успех увелико дугује баш њој.
Он је данас један од најтраженијих глумаца у Холивуду– тренутно игра у хваљеној серији на Максу, Радној екипи (Таск), а један је од Авенџеркса и успешан као Хулк. Осим глуме, продуцира, а све то доноси и много новца. Али, није се увек Марк Рафало купао у новцу; на почетку своје каријере живео је на ивици сиромаштва и покушавао да успе. Ипак, ако му тада није ишло с каријером, звезде су му биле јако наклоњене када је о љубави реч. Млади глумац је 1998. у Лос Анђелесу упознао колегиницу Санрајз и била је то љубав на први поглед. Испричао је да је, чим ју је угледао на улици, помислио: „Оженићу ту девојку.“
„Све што сам имао била је пристојност, дух и шарм — заправо нисам имао ништа“, рекао је Рафало за Мен’с Јоурнал 2017. године. „Кад сам је упознао, рекла ми је: ‘Немаш возачку, немаш кредитну картицу. Шта није у реду с тобом, човече? Не могу бити с тобом!’ Живео сам у преуређеној гаражи, а она је била уз мене, била је спремна на то. Веровала је у мене. Рекла је: ‘Знам да си јако добар глумац’, а ја сам јој одговорио: ‘Па ниси баш имала прилике да ме видиш како глумим.’ А она ће на то: ‘Једноставно знам, осетим то.’“
Убрзо су почели да се забављају, а Марк је испричао како сумња да би без ње успео. „Мислила је да сам хаос, али веровала је у мене и стално ме охрабривала. Не знам да ли бих успео без ње.“
С временом је њихова веза постала озбиљнија, Рафало је почео да гради успешну каријеру и заједно су купили кућу у мирној, природом окруженој заједници далеко од градске вреве где и данас живе.
Ко је заправо Санрајз Когни?
Пре мајчинства се опробала у глуми и појављивала се у серијама и филмовима раних 2000-их. Али, кад је постала мама, одлучила је да каријеру стави по страни. Како је једном рекла: „Каријеру увек можеш пробати поново, али с децом нема друге прилике.“
Санрајз је увек стављала породицу на прво место, а Марк често истиче колико је снажна и посвећена. У објави пуној захвалности написао је: „Јутра, доручци, ручкови, школа, игре, сви успони и падови васпитања… Хвала ти што увек држиш све на окупу.“
Кад су деца одрасла, Сантајз се вратила ономе што воли – креативном раду. Данас води своју продавницу Суннy’с Поп, у којој се може пронаћи све – од пажљиво одабраних ситница до посебних предмета које је доносила с путовања. А уз све то, и даље је највећа подршка свом мужу. Често га прати на премијерама, а њихова присутност увек зрачи топлином и заједништвом.
