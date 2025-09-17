ЗАЉУБИО СЕ У ЊУ КАДА ЈЕ ИМАЛА САМО 16. ГОДИНА, ЗБОГ ЈЕДНОГ ПАПИРА СУ ПРОВЕЛИ ЖИВОТ У БЕГУ: Годинама након његове смрти је изјавила" Не осећам се боље. Очајнички ми недостаје"

Нису хтели да поштују правила.
Легендарна глумица Софија Лорен (90) била је тинејџерка када је упознала љубав свог живота.
Она и филмски продуцент Карло Понти упознали су се у пролеће 1950. године у једном кафићу у Риму. Понти је тада имао 38 година и одмах ју је приметио. Уочио је њену лепоту и знао да је Софија створена за камеру. Преко конобара јој је послао поруку и позвао је на пиће, а онда и на аудицију. Ипак, оно што није могао да замисли да ће с временом заљубити у њу.
Проблем је била разлика у годинама, јер је Софија имала само 16. година, али и чињеница да је Карло у том тренутку био у браку и имао двоје деце. Упркос томе, одлучио је да јој помогне и да од ње направи велику звезду. Предложио јој је да се више не презива Скиколоне него Лорен, а савет да 'изравна' нос је одбила да послуша. Научио ју је правилима бонтона, открио јој које књиге треба да чита о уметности и терао је да савлада енглески језик.
Њихова љубавна прича није била једноставна. Иако је он био раздвојен од супруге, и даље су били у браку, а Софија је имала неколико љубавних афера. Позната је и романса с холивудским глумцем Керијем Грантом током снимања филма 'Понос и страст' 1957. године, а управо те године је Понти изненадио Лорен и тражио да се уда за њега.
Католичка црква у Италији у то време није признавала развод, он се могао добити искључиво уз посебну дозволу Ватикана. Карло је одлучио да се разведе у Мексику, где су се на данашњи дан 1957. он и Софија одмах и венчали. Али, по повратку у Италију нашли су се у правним и друштвеним проблемима јер њихов брак није био признат. Карло је оптужен за бигамију (облик полигамије у којем је једна особа истовремено у браку са две различите особе), а Софија је оптужена за 'противзаконит суживот'.
Нису имали чак ни право да се заједно појављују у јавности. Уместо да испоштују правила и да прекину везу, одлучили су да напусте Италију па су тако годинама живели у Француској. Наставили су да се боре да њихова љубав добије и званично признање. Понти је добио француско држављанство, а исто је морала да учини и његова 'бивша' супруга како би могли да поднесе захтев за развод.
Коначно, 1966. Софија и Карло су се поново венчали, а овога пута је њихов брак био признат. Глумица је силно желела дете, али је имала проблема са зачећем и неплодности. Након два спонтана побачаја, крајем децембра 1968. родила је сина Карла Понтија Џуниора (56), који је данас цењени италијански диригент. Пет година касније родила је и сина Едоарда, који је следио очеве стопе и постао редитељ.
Карло и Софија су били заједно скупа од 50 година. Софију је јако погодила његова смрт 2007. и није се никада опоравила од тог губитка. 20. септембра глумица ће прославити 91. рођендан, а једном приликом је коментарисала смрт свог вољеног супруга.
'Прошло је доста времена од Карловог одласка, али не осећам се боље. Очајнички ми недостаје', каже.
