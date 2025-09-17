Oglas
ЗАЉУБИО СЕ У ЊУ КАДА ЈЕ ИМАЛА САМО 16. ГОДИНА, ЗБОГ ЈЕДНОГ ПАПИРА СУ ПРОВЕЛИ ЖИВОТ У БЕГУ: Годинама након његове смрти је изјавила" Не осећам се боље. Очајнички ми недостаје"

Нису хтели да поштују правила.

1758098087_profimedia-0019889761.jpg
Фото: Профимедиа
Легендарна глумица Софија Лорен (90) била је тинејџерка када је упознала љубав свог живота.

Она и филмски продуцент Карло Понти упознали су се у пролеће 1950. године у једном кафићу у Риму. Понти је тада имао 38 година и одмах ју је приметио. Уочио је њену лепоту и знао да је Софија створена за камеру. Преко конобара јој је послао поруку и позвао је на пиће, а онда и на аудицију. Ипак, оно што није могао да замисли да ће с временом заљубити у њу.  

Проблем је била разлика у годинама, јер је Софија имала само 16. година, али и чињеница да је Карло у том тренутку био у браку и имао двоје деце. Упркос томе, одлучио је да јој помогне и да од ње направи велику звезду. Предложио јој је да се више не презива Скиколоне него Лорен, а савет да 'изравна' нос је одбила да послуша. Научио ју је правилима бонтона, открио јој које књиге треба да чита о уметности и терао је да савлада енглески језик.

Њихова љубавна прича није била једноставна. Иако је он био раздвојен од супруге, и даље су били у браку, а Софија је имала неколико љубавних афера. Позната је и романса с холивудским глумцем Керијем Грантом током снимања филма 'Понос и страст' 1957. године, а управо те године је Понти изненадио Лорен и тражио да се уда за њега.

Католичка црква у Италији у то време није признавала развод, он се могао добити искључиво уз посебну дозволу Ватикана. Карло је одлучио да се разведе у Мексику, где су се на данашњи дан 1957. он и Софија одмах и венчали. Али, по повратку у Италију нашли су се у правним и друштвеним проблемима јер њихов брак није био признат. Карло је оптужен за бигамију (облик полигамије у којем је једна особа истовремено у браку са две различите особе), а Софија је оптужена за 'противзаконит суживот'.

Нису имали чак ни право да се заједно појављују у јавности. Уместо да испоштују правила и да прекину везу, одлучили су да напусте Италију па су тако годинама живели у Француској. Наставили су да се боре да њихова љубав добије и званично признање. Понти је добио француско држављанство, а исто је морала да учини и његова 'бивша' супруга како би могли да поднесе захтев за развод. 

Коначно, 1966. Софија и Карло су се поново венчали, а овога пута је њихов брак био признат. Глумица је силно желела дете, али је имала проблема са зачећем и неплодности. Након два спонтана побачаја, крајем децембра 1968. родила је сина Карла Понтија Џуниора (56), који је данас цењени италијански диригент. Пет година касније родила је и сина Едоарда, који је следио очеве стопе и постао редитељ. 

Карло и Софија су били заједно скупа од 50 година. Софију је јако погодила његова смрт 2007. и није се никада опоравила од тог губитка. 20. септембра глумица ће прославити 91. рођендан, а једном приликом је коментарисала смрт свог вољеног супруга.

'Прошло је доста времена од Карловог одласка, али не осећам се боље. Очајнички ми недостаје', каже.

