ЖИВОТНА ПРИЧА СУПЕРМОДЕЛА ИЗ 90-ТИХ, КОЈА ЈЕ ПРЕКО НОЋИ НЕСТАЛА: Ходала је на писти и за бренд ВЕРИЦЕ РАКОЧЕВИЋ!

Славна Канађанка егзотичне лепоте живи повучено у Њујорку и у потпуности је посвећена породици
Гламурозним пистама деведесетих, златног доба модне индустрије, лебдела су божанства Синди, Наоми, Линда, Клаудија и друге суперлепотице, али, ако врсне познаваоце фасхион света питате ко је била права рунwаy краљица, већина ће без много размишљања одговорити – Јасмин Гаури! Где је и шта данас ради славна манекенка, која је
Синди Крафорд, Линда Еванђелиста, Клаудија Шифер, Кристи Тарлингтон... Трајни симболи гламура. Одавно су сишле с писта и тек повремено, неком кампањом или објавом на Инстаграму, подсете због чега су звезде без рока трајања. Неке су, пак, све време ту (Наоми га је чак и зауставила), неких више нема. А када помињемо елитно друштво лепотица без којих лице моде не би било исто, не смемо заборавити ни по многима најлепшу која је икада ходала пистама, егзотичну нимфу Јасмин Гаури.
Једна од најистакнутијих манекенки из непоновљиве ере супермодела самоиницијативно је затворила врата тог света и отишла не само у пензију, већ у – илегалу. Давно су прошли дани када смо на корицама престижних магазина виђали њену савршену фигуру поред џиновске боце парфема "Органза Гивенцхy", у елегантној белој хаљини у којој је изгледала попут сирене, само што није израњала из морске пене, већ из пешчаних дина.
Родитељи су се противили њеном избору
Многи, међутим, не знају да ипак није рођена у тим пустињским пределима, већ на другом крају планете, у француском делу Канаде. Свет је угледала 23. марта 1971. године у Монтреалу, што је и те како збуњивало све који су се интересовали за њено порекло. Још занимљивије је да је њена мајка Линда – Немица, док породица њеног оца, Пакистанца рођеног у Индији, потиче из Авганистана. Какав етнички коктел! Уосталом, ето и сјајног објашњења за те специфичне и јединствене црте лица.
Како је својевремено открила, због порекла је често имала проблема у детињству, чак је доживљала и вршњачко насиље. Ишла је у средњу школу и радила у "МекДоналдсу" када ју је, по уласку у један фризерски салон, приметио агент локалне модне агенције. Схвативши какав дијамант имају пред собом, одмах су јој понудили посао. Иако су се родитељи противили тој идеји, Јасмин је одлучила да окуша срећу.
После успешних ревија у Милану и Паризу, са 19 година преселила се у Њујорк, а потом и на насловне стране чувених магазина – први Вогуе, немачко издање, у њеној професионалној биографији уписан је у септембру 1990. Била је једна од првих лепотица азијског порекла које су постигле такав успех.
Недуго након тога, Елтон Џон ангажовао ју је за спот "Сацрифице", у којем се појавила са Крисом Ајзаком.
Егзотични одговор на европске стандарде лепоте
Иако је у тој првој половини деведесетих конкуренција међу супермоделима била жестока, Јасмин Гаури је лако и ненаметљиво пронашла своје (високо) место. Са тим егзотичним карактеристикама, дубоким црним очима и сензационалном амазонском грађом, била је својеврсни антипод плавокосим лепотицама и нордијским валкирама које су годинама доминирале пистама.
Рушила је баријере, стандарде, предрасуде, а заводљивим ходом и сензуалним увијањем кукова поставила нова правила на писти. И данас ће вам модни сладокусци рећи да то нико није умео боље од ње.
Постала је и заштитно лице империја као што су Цханел, Диор, Валентино, Вицториа'с Сецрет, Јил Сандер, учествовала је и на Версаце спектаклу у Милану, када је генијални Италијан на једном месту окупио најтраженије даме модне индустрије, што више ниједном креатору није пошло за руком... Видели смо је и у Београду, где је носила ревију Верице Ракочевић.
И баш када је била на врхунцу популарности, заносна Канађанка одлучила је да сиђе са сцене. То је учинила на мало чудан начин, 1997. године, када је у последњем тренутку одустала од ревије Yвес Саинт Лаурент.
Преко ноћи ставила тачку
Иако многи нису крили разочарење, разлог је био сасвим оправдан – желела је да заснује породицу. Њен избор био је адвокат Ралф Бернштајн, с којим је и даље у браку. Ако се данас некад огласи на Инстаграму, то је углавном због важних животних догађаја, као што су рођендани њене деце, ћерке Маје и сина Виктора, њихове дипломе и остала достигнућа.
Живи у Њујорку и хиљадама миља је далеко од индустрије у којој је радила мање од деценије, али је оставила трајан траг. Понекад се нађе на кафи са колегиницама, на пример са Хеленом Кристенсен, која је недавно и открила јавности како сада изгледа Јасмин Гаури. Па, као да је време стало... Једва се примећује неколико седих у коси. Без филтера, филера, пластике и фантастике.
"Заувек најлепша!", "Увек је дивно видети жену која природно и достојанствено стари", "Она је године вратила уназад?", "Недостајеш нам, Јасмин"... Комплименти испод фотографије довољно говоре, а на речима пуним хвале нису штедела ни нека позната имена
Поменимо и да је Јасмин тихи филантроп, да се бави хуманитарним радом и да је у модним енциклопедијама, у сегменту где се помињу прихватање различитости и мултикултурална револуција, уписана као пионир, јер је, рушећи дотадашње границе и табу теме, отворила врата хиљадама девојака са свих меридијана које су желеле да додирну модне звезде.
(Блиц Жена)
