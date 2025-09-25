SEZONA VAGE i MARS U ŠKORPIJI NJIMA DONOSE VELIKE PROMENE: Tri horoskopska znaka će jesen 2025. godine posebno pamtiti

Početak jeseni donosi posebnu energiju - lišće se pretvara u tople nijanse crvene, narandžaste i zlatne, a priroda nas podseća na ciklus promena.

Upravo u tom periodu, od 22. septembra do 21. oktobra, vlada znak Vage. Ovaj astrološki trenutak svake godine naglašava međuljudske odnose, potrebu za skladom i ravnotežom u svim životnim oblastima.

Zvanični jesenji ekvinocij pada 22. septembra 2025. i obeležava početak sezone romantičnih i šarmantnih Vaga. Kako je njihov vladar Venera - planeta ljubavi i lepote - ovo vreme podstiče na usklađivanje onoga što dajemo i onoga što primamo. Astrolozi ističu da će svi horoskopski znaci osetiti uticaj ovog perioda, ali tri među njima mogu da očekuju posebno povoljne kosmičke trenutke i talas sreće.

Ko će ove jeseni imati najviše sreće?

Škorpija

Jesen počinje sa Marsom u Škorpiji, i ovaj tranzit traje do 4. novembra 2025. godine, što početak jeseni čini posebno srećnim za Škorpije.

Planeta akcije i samopouzdanja jača vaš znak, donoseći ambiciju, postavljanje granica i odvažnu samopromociju. Osećaćete se sposobno, samouvereno i motivisano. Ova energija može vas inspirisati na promenu stila, frizure ili celokupnog izgleda kako bi odražavao vašu novu ambiciju. Očekujte više prilika, autoriteta i nezavisnosti.

Vaga

Od 13. oktobra do 6. novembra 2025, Venera prolazi kroz znak Vage. Planeta ljubavi, šarma i privlačnosti je u svom elementu u ovom vazdušnom znaku, donoseći nagrade u ljubavi, prijateljstvima, finansijama i resursima. Vage će u ovom periodu posebno privlačiti pažnju, ostvarivati korisne veze i otkrivati nove mogućnosti za networking. Kako vas drugi doživljavaju privlačnim, pouzdanim i šarmantnim, otvaraju se nova vrata.

Ovo je idealno vreme da ulažete u svoj stil, izgled i lični razvoj. Svaka investicija u samopouzdanje i izražavanje sebe sada se višestruko isplaćuje. Iskoristite svoj šarm, osmehujte se, trepćite očima i uživajte u ovom periodu. Povlastice i pokloni stižu, a društveni život biće ispunjeniji nego ikada.

Jarac

Neposredno pred prelazak jeseni u zimski solsticij, Mars ulazi u Jarca 15. decembra 2025. Ova planeta u svom „izdignutom“ položaju pojačava vašu produktivnost, hrabrost i pionirske inicijative. Period će biti posebno povoljan za karijeru i profesionalni razvoj, donoseći više svrhe, motivacije i efikasnosti. LJudi će primetiti vašu moćnu, a ipak smirenu aureolu.

U ljubavi, pružićete sebi samopouzdanje da inicirate i sledite ono što želite, što vas čini neodoljivim. Vaša hrabrost može ostaviti druge bez daha, bilo da je reč o privatnom ili poslovnom životu. Do kraja sezone, očekuje vas nalet sreće koji će stvari pomeriti u vašu korist.

(Glossy)