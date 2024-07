VELIKI HOROSKOP ZA AVGUST 2024. Za Ribe i Device napredak u poslu, Vagi ljubavni procvat, Jarcu neviđen obrt

Možete se suočiti sa očekivanjima, koja teško podnose vašu nestrpljivost. No, ako prihvatite ove izazove, možete iskoristiti ove neougodne situacije na svoju korist

OVAN



U horoskopu za avgust 2024. za Ovna, primećuje se pozitivan stav. Možda će period biti prenatrpan događajima, ali uglavnom će biti sa pozitivnim predznakom. Nova poznanstva, rast prihoda, luksuzni odmori – ima mnogo razloga za radost. Zahvaljujući uticaju Sunca u Lavu, životni potencijal će biti na vrhuncu. Osećajući talas entuzijazma, Ovnovi će moći da pronađu nove načine za postizanje ciljeva. Karijerni uspeh neće vas čekati, a odnosi sa kolegama će se poboljšati. Trenutak istine biće Pun Mesec u avgustu, koji će otkriti slabosti. Ovan koji je precenio svoju snagu može primetiti promene u svom zdravstvenom stanju. Trebalo bi da vodite računa o svom zdravlju, izbegavajući sve vrste preopterećenja.

Osećaj stagnacije početkom avgusta može biti obmanjujući: život se kreće napred i dobija zamah. Verovatno su ovo privremene teškoće, uskoro će se situacija vratiti u normalu. Prema horoskopu za Ovna, nema razloga za paniku, ali postoje neke teškoće u procesu prelaska na novi nivo. Trebamo razmišljati progresivnije, ne bojati se radikalno promeniti uobičajeni način života. Pod uticajem Venere u Devici, može se razviti osećaj nestabilnosti onoga što se dešava. Za rođenog vođu i borca Ovna, nesigurnost je neizdrživa i čak fatalna. Da biste izbegli samokritiku, treba transformisati energiju iskustava u nešto konkretno. Kratko putovanje pomoći će da se stvari promene i da se stekne svež pogled na stvari.

Sredina meseca će dati priliku da se počne živeti na nov način. Ako sve ide naopako, prepreke su svuda, to je jasan signal za akciju. Opšti horoskop za Ovna za avgust 2024. preporučuje uključivanje racionalizma. Dovoljno je odustati od iluzija i utešiti se nadom da će sve samo od sebe funkcionisati. Potrebno je osloboditi se zastarelih šablona i negativnih stavova. Bilo koji naporan rad tokom Merkura u Devici daje odlične rezultate, možete započeti nove projekte i održati važne sastanke. Međutim, Ovni treba da obrate pažnju na činjenicu da se ovaj savet odnosi i na zdravlje. Iako ranije nije bilo moguće pridržavati se dobrih navika, vreme je da se telo pravilno podesi.

BIK

U horoskopu za avgust 2024. za Bika, oseća se letnje opuštanje. Događaji se odvijaju umereno, ozbiljna iskustva se ne očekuju. Vreme je za opuštanje i sticanje snage za buduće uspehe: nove impresije – novi život. Budući da je želja za vođstvom jasno izražena pod Suncem u Lavu, ambicija će se probuditi kod Bika. Promene u ponašanju mogu zbuniti kolege, a mogući su i konflikti. Važno je shvatiti da se ne može bez podrške tima. Što se tiče finansija, situacija je dvojaka. S jedne strane, prihodi su zadovoljavajući, ali s druge strane, novca uvek nedostaje. Energija Punog Meseca u avgustu pomoći će da se uravnoteži budžet: Bik će pronaći način da smanji troškove.

Prvi dani avgusta biće obuhvaćeni ljubavnim uzbuđenjem, očekuju se svetli događaji u ličnom životu. Neočekivani susret probudiće vulkan strasti, prisiljavajući vas da prekršite sve zabrane. Prema horoskopu za Bika, osećaj će biti tako jak da nema smisla odupirati mu se. Međutim, morate biti svesni svojih postupaka: neobuzdana strast može uništiti život. Iako je Bik spolja suzdržan, zapravo je veoma impulsivan i nepredvidiv u svojim reakcijama. Venera u Devici izgladiće emocionalne izlive, usmeravajući pažnju na konkretne zadatke. Da biste oslobodili napetost i transformisali negativnu energiju u nešto korisno, trebate koristiti jednostavan metod: promenu uobičajene okoline.

Iskustva sredinom meseca će splasnuti, biće poverenja u srećnu budućnost. Sve će postati jasno zahvaljujući intuiciji, koja će postati još jača. Prema opštem horoskopu za Bika u avgustu 2024., važno je pratiti unutrašnje osećaje. Postoje trenuci kada je logika skoro beskorisna, ali nagli uvid pomaže da se pronađe jedini ispravan odgovor. Za Bika, čija je aktivnost povezana sa komunikacijom, dolazi veoma plodan period. Merkur u Devici fokusira pažnju na važne tačke i korisne informacije, zbog čega se mogu postići profitabilni dogovori. Tempo rada će biti visok, uprava će biti toliko impresionirana rezultatima da će izdati dodatni bonus.

Opšti trend će ostati nepromenjen do kraja avgusta: umeren život. Možda je to rezultat unutrašnjeg rada, ili možda magičnog uticaja ljubavi. Horoskop za avgust za Bika preporučuje da se ne zaustavite tu. Osim opuštanja i razmišljanja, možete raditi rukama kako biste očistili kuću od nakupljenog smeća. U korist optimističnog razvoja događaja je činjenica da Bik može pokazati fleksibilnost i pokretljivost. Razlog takvim promenama je položaj Marsa u Blizancima, kada se povećava kreativna aktivnost. Neće biti teškoća u sprovođenju ideja: potrebni materijal će se naći na vreme, solventni sponzori će se pojaviti.

BLIZANCI

U horoskopu za avgust 2024. za Blizance, u vazduhu je romantično raspoloženje. Krajem leta, tužne misli mogu preovladati, ljubav će pomoći da se od njih odvučete. Slučajno poznanstvo će uskoro prerasti u jak odnos. Prekomerna ambicija Blizanaca može dovesti do problema. Pod Suncem u Lavu, teško je ostati otvorenog uma prilikom donošenja odluka. U nastojanju da brzo napreduju, lako je napraviti nepopravljive greške. Kritičan trenutak će biti Pun Mesec u avgustu, kada emocije prevladaju nad razumom. Blizanci su energetski ranjivi, pa im je potrebna podrška voljenih. Naglo pojavljene informacije mogu ozbiljno poremetiti vaš život.

Ideje za reorganizaciju života, koje su posetile Blizance u prvim danima avgusta, biće izuzetno uspešne. Ne morate brinuti o njihovoj realizaciji, sve će se pokazati kao urađeno po meri. Da biste zadržali pravi ritam, horoskop za Blizance savetuje da krenete od malih stvari, postepeno težeći većim oblicima. Za početak, možete raditi transformaciju enterijera. Budući da Venera u Devici ima inhibirajući efekat, može doći do unutrašnje napetosti. Blizanci koji vole slobodu nisu spremni da se pomire sa ograničenjima, pa će se iritacija samo gomilati. Da biste normalizovali stanje, možete koristiti aromaterapiju: esencijalna ulja nane i lavande smiruju, stvarajući osećaj mira.

Vrela energija sredinom meseca neće vam dozvoliti da provodite vreme u besposlenosti. Svi oko vas će ponavljati o važnosti odmora, pogotovo što je ovo plodno vreme za to. Opšti horoskop za Blizance za avgust 2024. sugeriše da svoje slobodno vreme ispunite nečim korisnim, na primer učenjem stranog jezika. Sa ovim veštinama, možete bezbedno putovati bilo gde u svetu. Dobra pomoć u poslu biće položaj Merkura u Devici, koji podržava aktivne i društvene ljude. Možete bez sumnje otvoriti sopstveni posao, ulagati novac u hartije od vrednosti, ali to verovatno neće zanimati Blizance. Ali perspektiva zarađivanja na nekretninama će vas privući, trebalo bi da počnete da tražite stan ili kuću.

Sa finansijske tačke gledišta, kraj avgusta neće biti previše uspešan. S obzirom na kontinuirane troškove, tema štednje postaje sve važnija. Horoskop za avgust za Blizance preporučuje praćenje troškova i prihoda. Treba se osloniti na vlastite snage, a ako ih nema dovoljno, moraćete pronaći novi način za dopunu budžeta. Što se tiče zdravlja, položaj Marsa u Blizancima može ga pogoršati. Budući da aktivnost raste tokom ovog perioda, verovatnoća povrede se značajno povećava. Blizanci su nemirni, retko se pridržavaju sigurnosnih pravila, što samo povećava rizike. Preporučljivo je baviti se mirnim sportovima, bez ekstremnih aktivnosti.

RAK

Horoskop za avgust 2024. za Raka savetuje da zaboravi na sve probleme. Posao i kućni poslovi povlače se u drugi plan, vreme je za odmor. Ako ne možete otputovati na more, treba organizovati aktivnosti za odmor u neposrednoj blizini kuće. Pod uticajem Sunca u Lavu, tihi Rak se potpuno transformiše. Ideje o sebi se menjaju, javlja se želja da se šokiraju drugi. Vreme je da se steknu nove navike, postanemo opušteniji u ponašanju i komunikaciji. Što se tiče novca, Rak će morati da smanji troškove. Trenutak krize biće Pun Mesec u avgustu, kada su misli daleko od stvarnosti. Da biste izbegli spontano trošenje, bolje je ići u prodavnicu sa prethodno sastavljenim spiskom.

Početkom avgusta, lični interesi postaće posebno važni, komunikacija će se suziti na mali krug ljudi. Želite da provodite više vremena kod kuće, obavljajući obične stvari. Prema horoskopu za Raka, moći ćete da se opustite i napunite energijom, u jednoj reči, dopunite baterije. Uskoro će se tempo života primetno povećati, mirni dani će ostati u prošlosti. Budući da se uticaj Venere u Devici manifestuje kroz obazrivost, biće moguće ostati unutar budžeta. Rak će moći da otkrije prevare i neće ulagati u sumnjive projekte. Što se tiče troškova obrazovanja i kupovine stručne literature, ovde nema potrebe za štednjom. Ove investicije će biti isplative na duže staze.

Dejting sredinom meseca biće koristan za budućnost, ne možete izbeći društvo. Treba paziti na reči: precizne i dobro izgovorene fraze pomoći će da privučete pažnju važnih ljudi. Opšti horoskop za Raka za avgust 2024. obećava napredovanje u karijeri i visoke prihode. Međutim, ovo je divna budućnost, da biste je približili, trebate voditi aktivan društveni život. Budući da Merkur u Devici zastupa napredak, sve akcije će biti s pozitivnim predznakom. Iako sada odluka deluje preuranjeno i beskorisno, situacija će se uskoro promeniti. Ako imate službeni put ili putovanje iz ličnih razloga, Rak ne treba da sumnja u njegov uspeh. Međutim, treba biti oprezniji s dokumentima i novcem, mogući su problemi ovde.

Aktivno završavanje avgusta ukazuje na nadolazeće promene. Period mira se bliži kraju, vreme je da se malo ubrza. Prema horoskopu za avgust, za Raka je važan rezultat, a ne spoljni efekti. Međutim, to ne znači da ne treba izgledati dobro: besprekornost u odevanju govori o sposobnosti da se organizujete i vašeg života. Položaj Marsa u Blizancima omogućava vam da se nadate najboljem kada se dogode prijatni incidenti. Depresivni Rakovi će verovati u sreću i videti svetlost na kraju tunela. Definitivno će biti izlaza iz teške situacije, osim toga, to je prilika da se testirate na snagu i steknete novo iskustvo. Čak i malaksalost je lakše podneti ako ostanete optimistični.

LAV

U horoskopu za avgust 2024. za Lava vlada duh avanturizma. Nagli porast snage i energije je prirodan rezultat dobro provedenog odmora. Povećana aktivnost će pozitivno uticati na vašu karijeru, uspećete u rizičnim projektima. Mesec Lava će biti održan pod geslom: ljubav je iznad svega. Prirodni šarm Lava se znatno pojačava, privlačeći pažnju suprotnog pola. Novo poznanstvo pretvoriće se u uzbudljivu avanturu, važno je ne preterivati ovde. Budući da se ne može daleko stići samo na šarm, Lav mora biti zanimljiva osoba. Važan trenutak će biti Pun Mesec u avgustu, koji daje pravac razvoja. Prilika za rast je obilna, samo trebate postaviti cilj.

Neobična rešenja početkom avgusta postaće pravi spas. Mogu se desiti neočekivani događaji koji zahtevaju poseban pristup. Prema horoskopu za Lava, spremnost na promene omogućiće vam brzo preuređivanje i preduzimanje efikasnih akcija. Na kraju krajeva, nepredvidljivost osvežava i dodaje adrenalin u život. Budući da Venera u Devici zastupa štedljivost, čak će i male kupovine biti uspešne. Skloni rasipanju, Lav će se pokazati kao sposoban poslovni izvršitelj: ni jedan dinar neće biti bačen. U veštim rukama, beznadežno zastarele stvari mogu naći novi život. Vreme je da očistite kuću, napravite popravke s minimalnim sredstvima.

Sredina meseca biće bogata radosnim događajima i nezaboravnim susretima. Međutim, prijatan provod zahteva određene troškove. Opšti horoskop za Lava za avgust 2024. upozorava na napetu finansijsku situaciju. Kreativan pristup pomoći će da se izbegnu problemi: umesto okupljanja u restoranu, možete organizovati izlet u prirodu. Na kraju krajeva, glavna stvar su emocije. Budući da Merkur u Devici daje sposobnost da se misli praktično i racionalno, Lav će vam otvoriti oči za mnoge stvari. Želja za pokazivanjem će ustupiti mesto efikasnosti, kada je svaki čin koristan. Zahvaljujući povećanoj pažnji na detalje i brojeve, biće moguće rešiti spornu situaciju u vašu korist. Ovo je dobro vreme za kontaktiranje vlasti.

Poslednji dani avgusta će biti provedeni u trčanju i zvaničnim obavezama. Međutim, ovaj žur ne garantuje brz napredak u karijeri, to su samo okolnosti. Horoskop za avgust za Lava preporučuje da se kladite na timski rad. U kritičnom trenutku, kolege će pokriti, a ako uspete, pomoći će organizovati praznik. Što se tiče zdravlja, položaj Marsa u Blizancima ne može se nazvati sigurnim, oprez treba udvostručiti. Budući da su Lavovi prirodni pobednici, skloni su precenjivanju sposobnosti tela. Važno je brinuti se o prevenciji prehlade: curenje nosa može dovesti do ozbiljnih komplikacija u obliku sinusitisa, bronhitisa pa čak i pneumonije.

DEVICA

Horoskop za avgust 2024. za Devicu obećava sreću u poslu. Poslednji letnji mesec će biti miran: sve se razvija iznenađujuće lako i brzo. Verovatno su moguće zanimljive ponude koje obećavaju napredak u karijeri i povećanje plate. Pod uticajem Sunca u Lavu, može doći do preispitivanja vrednosti. Lični interesi dolaze do izražaja, tuđa iskustva deluju nevažno. Devica teži uspehu po svaku cenu, stoga je prisutna napetost u odnosima s kolegama. Tokom Punog Meseca u avgustu, možete sklapati poslove i ulagati, što će doneti dobru zaradu. Pored toga, verovatni su prihodi iz dodatnih izvora, Devica neće morati štedeti na svojim željama.

Događaji početkom avgusta pozitivno će uticati na ljubavni život. Verovatno će morati da rešavate hitne probleme, da se bavite zdravljem dece, što će dovesti do porodičnog jedinstva. Horoskop za Devicu savetuje da prvom prilikom organizujete kućni odmor. Nakon svih teškoća, treba da obradujete svoje najmilije malim užicima: ukusnim jelom, iskrenom komunikacijom. Pošto Devica često deluje rezervisano i hladno, teško je razumeti sopstveno raspoloženje. Pod Venerom u Devici, ove osobine se udvostručuju, pa će javni nastupi, prezentacije i pregovori biti na visokom nivou. Konkurenti će shvatiti da imaju posla s jakim protivnikom i verovatno neće želeti da stavljaju štapove u točkove. Moguće je izaći kao pobednik iz opasne igre.

U sredini meseca stići će ponuda koja će vas staviti pred izbor. Posao može biti u vezi sa karijerom ili ličnim rastom, ali će u svakom slučaju zahtevati ozbiljno ulaganje vremena i truda. Prema opštem horoskopu za Devicu u avgustu 2024. godine, potrebno je odlučiti o prioritetima. Neće uspeti da se istovremeno uspe u nekoliko pravaca, rezultat će biti žalosan. Garancija uspeha je patronaža Merkura u Devici, kada se stvari nužno privode kraju. Moto ovog vremena: red iznad svega. Za Devicu je ovo prirodno stanje, njena produktivnost će brzo rasti. Nije bitno šta morate da uradite, da li je to žetva na selu ili sjaj na društvenom događaju, najvažnije je da bude očaravajuće!

Kraj avgusta će biti produktivan, što potvrđuje ispravnost izabrane strategije. Ovo je idealan period za nove početke: ništa ne odvlači od posla. Prema horoskopu za avgust, Devica ima šansu da situaciju okrene sebi u korist. Ako je ranije napredovanje bilo samo san, imenovanje je na dohvat ruke. Za Device koje se bave uslugom i prodajom, kao i za one koji su povezani s radom s ljudima, Mars u Blizancima je povoljan period za karijeru. Društvenost raste, šarm prelazi granice, sve što preostaje je da usmerite razgovor u pravom smeru. Da bi vam sreća u poslu dugo pratila, preporučuje se da deo profita usmerite u dobrotvorne svrhe.

VAGA

Prema horoskopu za Vage, avgust 2024. godine je vrhunac sreće. Ovaj period je pogodan za kontemplaciju, što vam omogućava da mnoge stvari sagledate iz novog ugla. Zahvaljujući promišljenom pristupu i vrednom radu, sve se odvija na prvi pokušaj. U srcu akcija sa Suncem u Lavu je želja za postizanjem ravnoteže. Da bi živeli u harmoničnoj atmosferi, Vage, kao pravi esteti, moraju se okružiti lepotom. Eksperimenti u dizajnu će biti izuzetno uspešni. Pun Mesec u avgustu puni ljubavnom energijom, a slobodne Vage očekuje promena u njihovom ljubavnom životu. Slučajno poznanstvo postaće sudbinsko: potpuno slučajno poklapanje stavova, neobuzdana strast je živ dokaz za to.

Početak avgusta biće vreme poznanstava i bogate komunikacije. Pojaviće se energični ljudi u okolini, sposobni da zaraze svojim raspoloženjem i progresivnim idejama. Horoskop za Vage savetuje da usvoje dostignuća novih poznanika. Nema sumnje da će biti korisni, biće moguće uspeti u stvarima koje su pre prouzrokovale teškoće. Sa disharmoničnom Venerom, lako je biti na ivici kolapsa, čak i uravnotežene Vage su bez odbrane protiv ove moćne sile. Može postojati želja da se sve rizikuje za fantomski cilj. Menjanje posla, prekidanje veza, selidba u drugu zemlju – amplitude promena je prilično široka. Pre donošenja odluke, vredi imati sesiju aromaterapije.

Novca neće nedostajati, pa će sredina meseca proći u iščekivanju kupovina. Verovatno ćete morati da osvežite garderobu ili kupite turu za novogodišnje praznike. Prema opštem horoskopu za Vage u oktobru 2024. godine, velike troškove neće predstavljati teret za budžet. Međutim, postoji pojašnjenje – trošenje na kockanje će biti uzaludno i dovesti do duga. Intervencija Merkura u Devicii, koji budi radoznalost i interesovanje za sve mistično, otkriće skrivene rezerve. Vage će se upustiti u ranije neistražene teme, poželeće da vide budućnost. Glavna stvar ovde je ne igrati se previše, kako ne biste postali žrtva šarlatana. Najverovatnije, i sama sudbina daje prave znakove, treba pažljivo razmišljati o snovima.

ŠKORPIJA

Horoskop za avgust 2024. za Škorpije predviđa smanjenje aktivnosti. Nedostatak napretka u poslu posledica je tradicionalne letnje letargije, ali to je čak i za bolje. Vreme je da se brinete o svom zdravlju i pravilno odmorite. U ličnom životu Škorpije, sve ide dobro. Energija Sunca u Lavu pojačava seksualnu privlačnost, povećavajući šanse za pronalaženje ljubavi značajno. Možda biste trebali malo bolje pogledati kolegu čija su se osećanja smrzla na stadijumu flertovanja. Pun Mesec u avgustu će biti trenutak predaha, kada je sve izuzetno harmonično. Škorpija može da udahne duboko i pripremi se za buduće izazove. Intuicija će pomoći u određivanju pravca.

U prvim danima avgusta, finansijska situacija biće dovoljno stabilna da ne brinete o novcu. Iako će troškovi rasti, dolazeća sredstva će ih lako pokriti. Horoskop za Škorpije obećava neplanirani prihod iz različitih izvora: isplatu bonusa za rad prekovremeno, otplatu dugova. Možete sebi dati oduška i potrošiti više nego što je planirano. Pošto je Venera u Devici karakterisana određenom suvoćom i otupelošću, teško je očekivati snažne emotivne ispade. Škorpija zaljubljena može iznenada postati stidljiva i osećati se nesigurno. Lakoća i šaljivost će nestati iz veze, privlačnost između partnera će oslabiti. Sastanak na neobičnom mestu pomoći će da se sve vrati na svoje mesto.

Sredina meseca će malo usporiti, biće moguće osvrnuti se oko sebe. Uspesi u karijeri, postignuća u studijama i na ličnom frontu povećavaju samopouzdanje, ali ne donose mir. Prema opštem horoskopu za Škorpije u avgustu 2024. godine, važno je raditi ono što prija duši. Ako ste na odmoru, vreme je da smislite zapanjujući letnji izgled. Iskustva pod Merkurom u Devici su suvišna, život će se okrenuti tamo gde je potrebno. Ne morate čekati brze rezultate, ali sada to nije tako važno. Dovoljno je da Škorpija shvati da je izabrala pravi put, ostalo je stvar tehnike. Moguće je da je zastojev bio potreban za rešavanje stambenog problema, postoji šansa da se stekne nekretnina.

Do kraja avgusta, prijatna lenjost zameniće se uzburkanom aktivnošću. Sve što se događa izazvaće iznenađenje i želju za pravljenjem promena. Prema horoskopu za avgust, sfera kreativnosti je od velikog interesa za Škorpije. Ako je promena izgleda bila uspešna, možete težiti nečemu više – potpunoj transformaciji stana. Iako Škorpije nisu sumnjičave, moraju razumeti da niko nije imun na bolesti. Položaj Marsa u Blizancima je neutralan, ali se razvoj gnojnih i upalnih procesa ne može isključiti. LJudi koji boluju od bronhopulmonalnih bolesti su u riziku, savetuje se da se oblačite prema vremenu i uzimate dekokciju korena sladića.

STRELAC

U horoskopu za Strelca za avgust 2024. godine, dolazi do blagostanja. Problemi se zaobilaze, finansijska situacija raduje stabilnošću. Zbog toga će raspoloženje biti dobro, biće prilike da se posvetite svojim hobijima. U mesecu Vage, potreba za komunikacijom je izraženija nego obično, ljudima je potrebna podrška srodnih duša. Strelac se dobro slaže s drugima, trudi se da što češće bude u bučnim društvima. To će pomoći proširenju kruga poznanstava. Najkritičniji trenutak je pun Mesec, kada je emocionalno stanje vrlo nestabilno: postoji rizik od odlaska u krajnosti. Strelac će moći da izbegne negativne događaje verujući svojoj intuiciji.

Raspoloženje početkom avgusta će biti promenljivo, moraćete se boriti za svoje mesto pod suncem. Emocionalna nestabilnost može biti iskorišćena od strane konkurenata, uvlačeći vas u opasnu igru. Prema horoskopu za Strelca, pokušaji da se nadmudri i ponizi neprijatelja pretvoriće se u velike probleme. Bolje je fokusirati se na zdravlje i pokušati vratiti se u normalu. Pošto Strelac preferira da ne komplikuje svoj život, naći će način da okolnosti usmeri u pravom smeru. Venera daje harizmu i privlačnost, pa je ovo dobro vreme za sprovođenje nekih ideja. Istovremeno, ne smete flertovati, učešće u prevarama i kockanju neće završiti ničim dobrim.

Ciklus iznenađenja u sredini meseca će imati interesantne posledice. Upoznavanje s darežljivim obožavaocem, nagli uspon karijere, perspektiva lakog novca – snovi koji mogu postati stvarnost. Prema opštem horoskopu za Strelca u avgustu 2024. godine, uspeh čeka izvan doma. Ako postoji želja za promenom života, moraćete verovati sudbini, ona će pokazati put. Zahvaljujući Merkuru u Devici, biće moguće postaviti slamke i minimizirati negativne posledice. Strelac će dobiti profesionalno priznanje, što je posebno lepo, u obliku novčane nagrade. Svest o finansijskoj održivosti omogućiće vam da gledate na probleme odozgo nadole. Međutim, to nije razlog da bacate novac levo i desno.

JARAC

Horoskop za avgust 2024. za Jarca donosi optimistično raspoloženje. Iako će biti nekih zastoja u poslu, moguće je postići primetne pomake u karijeri. Učešće u obećavajućem projektu doneće finansijsko blagostanje. Pod uticajem Sunca u Lavu, ambicije rastu iz dana u dan. Jarac teži da se dokaže, ne uzimajući baš uvek u obzir mišljenja drugih. Kao rezultat toga, mogu nastati sukobi sa rođacima, kolegama pa čak i nepoznatim ljudima. Kako Mesec u avgustu inspiriše, Jarac dobija krila. Rezultat su impulsivne akcije. LJubavni odnosi mogu započeti neočekivano, ali će doneti mnogo nezaboravnih osećanja.

Situacija na poslu početkom avgusta biće pozitivna, što odgovara letnjem raspoloženju. Neuspešni padovi i greške polako se zaboravljaju, želite da živite na nov način, kao da je sve iz početka. Horoskop za Jarca savetuje da budete što aktivniji i da idete u korak s vremenom. Da biste bili uspešni, morate stalno učiti i usavršavati svoje veštine. Blagotvorno dejstvo Venere u Devici će sve staviti na svoje mesto, život će postati harmoničan i uredan. Razumni i temeljni Jarac, koji se nađe u svom elementu, potrošiće mnogo manje vremena i truda na rešavanje problema nego obično. Čak i ako sudbina napravi oštar zaokret, planirane stvari će biti završene baš na vreme.

Do sredine meseca može se nakupiti umor, to je posledica napornog rada. Iako je entuzijazam smanjen, ne smete usporiti i prepustiti se lenjosti. Prema opštem horoskopu za Jarca, pred njim je odgovoran poslovni put u avgustu 2024. Verovatno ćete morati da se takmičite sa kolegama, ali morate pobediti: perspektive su veoma svetle. Pošto Merkur u Devici ima takve povoljne aspekte kao što su odgovornost i oprez, ne morate da brinete o rezultatu. Ako Jarac nešto zamisli, sigurno će to i ostvariti. Period je povoljan za rešavanje spornih pitanja, učešće u sudskim procesima: iako pre nije bilo moguće postići jasnoću, sve će biti rešeno.

Moćno uzbuđenje u poslednjim danima avgusta pomoći će vam da napredujete u svom poslu. Sektor nekretnina je najinteresantniji; verovatni su profitabilni poslovi. Prema horoskopu za avgust, Jarac ima šansu da značajno poveća svoj prihod. U skorijoj budućnosti, uspešno kupljena stan može pokazati visok prinos dividende. Iako Jarčevi nisu skloni bezumnosti, neki od njih će se ponašati nepredvidivo. Sve je to zbog Marsa u Blizancima, kada se agresija dodaje lakomislenosti, zbog čega mnogo toga krene naopako. Glavni zadatak perioda je usmeriti snage u kreativnom pravcu. Aktivni sportovi koji zahtevaju velike količine energije su idealni.

VODOLIJA

Horoskop za avgust 2024. za Vodoliju predviđa porodične obaveze. Lični interesi se povlače u drugi plan, fokus je na voljenima. Potrebno je baviti se kućnim poslovima i pitanjima vezanim za stanovanje, kao i organizovati odmor. Harmonično Sunce u Lavu povećava inicijativu Vodolije, što će povoljno uticati na karijeru. Da biste postigli efikasniji rezultat, možete prisustvovati treningu ličnog razvoja ili pohađati kurseve napredne obuke. Budući da Sturgeon pun Mesec u avgustu daje nadu za najbolje, nema svrhe brinuti se za svoju budućnost. Vodolija će trijumfovati u svim sferama života, ništa je neće odvesti s puta. Međutim, važno je biti iskren prema sebi i drugima.

Uzurbani početak avgusta samo će naštetiti stvari, ne treba preduzimati riskantne akcije. Bez sumnje, uspeh će biti glasan, biće moguće steknuti kredibilitet u profesionalnim krugovima. Međutim, horoskop za Vodoliju savetuje da se ne računa na brz rezultat. Pre nego što se upustite u bitku, treba poboljšati veštine i proći dodatnu obuku. Budući da Venera u Devici daruje pedantnost i težnju ka idealu, Vodolija će uspeti u svemu, bez obzira na to šta preduzme. Međutim, stalni stres može rezultirati psihosomatskim bolestima, jer je to prirodna reakcija tela na stres. Ne treba se pretvarati u vozača gonjenog konja, treba uživati u svemu što se dešava.

Sa finansijske tačke gledišta, sredina meseca će proći na pozitivnoj talasnoj dužini. Iako neće biti velikih prihoda, nema očekivanja ni razočaranja. Prema opštem horoskopu za Vodoliju u avgustu 2024, korisno je razmisliti o opravdanosti troškova. Iako finansijska situacija ostavlja mnogo želja, treba nastaviti ulagati u obrazovanje, i to na račun odmora. Merkur u Devici će vam pomoći da donesete pravu odluku kada se kritičnost i samokritičnost povećaju. Iako su površnost i navika “hvatanja vrha” prisutni, Vodolija će moći da dođe do srži stvari. Ni malog značaja neće biti intuicija, koja će usmeriti misli u pravom smeru. Treba pažljivo slušati njene nagoveštaje.

Broj briga u poslednjim danima avgusta neće se smanjiti, što uopšte neće pokvariti raspoloženje. Zašto se uzbuđivati i pobuniti protiv okolnosti? Horoskop za avgust za Vodoliju preporučuje odlučno delovanje kako biste lagano ušli u jesen, bez tereta problema. Ako ne stavite tačku na pitanje stambenog pitanja, ono će dugo viseti u vazduhu. Iako se položaj Marsa u Blizancima smatra neutralnim, njegov uticaj ostavlja traga na sve što se dešava. Zdravstveni sektor zaslužuje posebnu pažnju. Vodolije bi trebalo da prate svoje blagostanje. Ako ne uhvatite prehladu na vreme, preventivne mere više nisu dovoljne: stanje može da se pogorša do bronhitisa ili upale pluća.

RIBE

Sredinom avgusta, komunikacija će biti ključna. Uspećete da privučete maksimalnu pažnju i dopustiti sebi preuzimanje inicijative. Pozivanje novih poznanika u posetu može dovesti do dugoročnih prijateljstava i profesionalnih veza. Da biste ostavili dobar utisak, preporučljivo je unapred razmisliti o posluženju i programu zabave: dosada je neprijatelj odnosa. Perfekcionizam, karakterističan za Merkura u Devici, neće vam dozvoliti da spustite lestvicu. Ribe će sve uraditi na najbolji mogući način, od kupovine kućnih potrepština do nekretnina. Moto ovog perioda je red u svemu: finansije, ponašanje, razmišljanje i izgled.

Finansijska situacija početkom avgusta teži da se poboljša. Iako prihodi jedva pokrivaju troškove, izgledi su veoma svetli. Prema horoskopu za Ribe, ne treba štedeti na prijatnim sitnicama za sebe i voljene. Očekivanje visokih prihoda može potrajati, ali život prolazi. Uskoro će se finansijska situacija poboljšati, nema potrebe da se odričete bilo čega.

Emocionalna izdržljivost, karakteristična za Veneru u Devici, može se preneti na Ribe, omogućavajući vam da izdržite teškoće. Ako se suočite sa lukavim konkurentima, postoji način da ih smirite. Sposobnost da primetite i zapamtite važne detalje, marljivost i promišljen pristup su aduti koje treba koristiti na pravi način.

Avgust donosi Ribe profesionalni uspeh bez velikog napora. Sunce u Lavu pojačava vaš prirodni šarm i skromne Ribe će imati priliku da se istaknu. U slučaju sukoba, lako ćete dokazati svoj slučaj, ali je važno da ne preterujete. Poboljšanje dolazi sa Sturgeon punim Mesecom, kada se pozdravlja objektivan pogled na stvari. Ribe će želeti da isprave greške iz prošlosti kako bi napredovale. Ako nešto ostane nejasno, možete pitati prijatelje za savet.

Sunce u Lavu pojačava vaš prirodni šarm, omogućavajući vam da se istaknete i privučete pažnju. Dramatična transformacija će iznenaditi mnoge. Nova poznanstva mogu prerasti u nešto više, a Ribe će uživati u povećanoj pažnji i interesovanju od strane suprotnog pola.

Avgust je idealan za balansiranje ljubavi i posla. Emocionalna izdržljivost i samopouzdanje koje donosi Venera u Devici pomoći će vam da upravljate ljubavnim i poslovnim obavezama. Uživajte u romantičnim trenucima, ali pazite da ne zapostavite profesionalne ciljeve.

