34 GODINE OD SMRTI TOME ZDRAVKOVIĆA: NJegova udovica je doživela veliku tragediju kada je krenula na pomen

Nedelju dana pre nego što je krenula za Srbiju iz Amerike kako bi prisustvovala pomenu suprugu Tomi Zdravkoviću, Gordani je preminuo sestrić

Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Gordana Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, stigla je na 34-godišnji pomen pevaču i kako je rekla ova je najtužnija do sad jer je pre sam dolazak u Srbiju izgubila i sestrića.

 - Pre nedejlu dana mi je preminuo sestrić. Dan pre nego što sam krenula, on je umro - rekla je Gordana. 

- Prošlo je 34 godine, kao četri, kao da je juče umro. Uvek mi nedostaje, u svim trenucima, i ovde i tamo. Ovde mi je teže jer imam utisak da se ovde srećem s njim i zato i dolazim - rekla je Gordana sa suzama u očima. 

- Pamtim sve u vezi s njim. Ja sa njim živim sve ove godine -  rekla je udovica, koja je primetila da veoma malo kolega, pogotovo mlađih kolega Tome Zdravkovića, se sete se Tomu. 

Jedna od retkih koja dolazi svake godine na pomen jeste i Jovana Tipšin, koja nije poznavala Tomu,  

Ne zaboravlja supruga

Na večnoj kući legendarnog muzičara okupili su se ljudi koji su cenili njegov lik i delo. Tomina udovica Gordana stigla je na groblje sa prijateljicom. Čim je izašla iz kola iznela je i veliki buket prirodnih ruža. Udovica je poljubila nadgrobni spomenik I zapalila sveće. Nakon toga ona je uz pomoć prijatelja iznela posluženje, a iznervirala se što je zaboravila da kupi vodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kurir)

