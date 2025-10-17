AL PAĆINO SKUPIO SNAGU I PROGOVORIO NAKON SMRTI DAJANE KITON, NJEGOVE NAJVEĆE LJUBAVI: Nežnije i bolnije od ljubavnog pisma

Skoro nedelju dana nakon što je objavljeno da je preminula Dajane Kiton, oskarovac i njen nekadašnji emotivni partner smogao je snage da se obrati javnosti, i to na vrlo dirljiv nači

Dajana Kiton, legendarna američka glumica koja je obeležila neke od najznačajnijih filmova 20. veka, preminula je 11. oktobra u Los Anđelesu u 80. godini.

Mnoge istaknute ličnosti Holivuda oprostile su se od nje emotivnim porukama čim je objavljena ova tužna vest, ali ne i glumac Al Paćino (85), jedna od njenih najvećih ljubavi.

Oskarovac čiji su prijatelji nakon smrti Dajane Kiton otkrili da se decenijama kajao što se nije oženio glumicom sada je, međutim, odlučio da i sam ukaže poštovanje slavnoj umetnici s kojom je sarađivao na setu filma "Kum".

– Kad sam čuo vesti, potresao sam se – priznao je za Deadline. – Dajen je bila moja partnerka, moja prijateljica, neko ko me je usrećio i u više od jedne prilike uticao na tok mog života. Iako je prošlo više od 30 godina otkako nismo zajedno, uspomene na to ostaju žive, a s vešću o njenoj smrti vratile su se snagom koja je i bolna i dirljiva.

Dajana Kiton i Al Paćino, čija je turbulentna ljubavna priča dobro poznata, igrali par u "Kumu" (1972), Kej i Majkla Korleona, a bili su u vezi s prekidima tokom sedamdesetih i osadamdesetih, sve dok mu glumica nije postavila ultimatum – brak ili kraj.

– Živela je bez ograničenja i sve što je dodirnula je nosilo nepogrešivu energiju – kaže Paćino o Dajani.

– Otvarala je drugima vrata, inspirisala generacije, njen dar je bio nešto što se desi jednom u životu i to se videlo u njenom radu i životu. Na ekranu je imala nešto magnetsko – grom i šarm, uragane i nežnost. Bila je čudo. Gluma je bila njena umetnost, ali je to bio samo jedan od načina na koje je pokazivala svoju maštu i kreativnost.

Al Paćino je dodao da je njegova bivša devojka i slavna glumica bila "nezaustavljiva, otporna i, iznad svega, duboko ljudska".

(Glossy)

BONUS VIDEO.