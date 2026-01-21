ANA JE SA NEMANJOM VIIDIĆEM U BRAKU PREKO DVE DECENIJE I UVEK JE TU ZA NJEGA: Na dan venčanja potpisala je skandalozan ugovor! (FOTO)

Bračni par Vidić oduvek je imao skladne odnose, a o njihovom predbračnom ugovoru pričalo se sa divljenjem

Sve nas je šokirala vest da je bivšem kapitenu Crvene zvezde i Mančester junajteda Nemanji Vidićupreminuo rođeni brat Dušan.

Priča se da je sada kao i uvek do sada uz Nemanju najviše njegova supruga Ana koja mu je velika uteha i oslonac.

Ko je žena Nemanje Vidića?

Anino devojačko prezime je Ivanović zbog čega su je često menjali sa našom slavnom teniserkom Anom Ivanović. Supruga Nemanje Vidića je atraktivna brineta koja se udala za fudbalera 2006. godine na Zlatiboru, kada je Nemanja bio bio prvotimac "Mančester junajteda" i reprezentativac Srbije, a ona apsolvent Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Postali su jedan od najpoznatijih parova, koji sve oduševljava svojom skormnošću, uprkos ogromnom bogatstvu koje poseduju.

Mnogi su očekivali da će njihovo venčanje biti glamurozno, ali je ceremonija bila veoma intimna i skromna. Crkveni brak su sklopili u crkvi "Preobraženja Gospodnjeg", a onda se veselje nastavilo u Kongresnom centru "Srbija". Najveći glamur tog dana bila je upravo nesvakidašnja ljubav koja povezuje Anu i Nemanju.

Odrekla se Nemanjinih para

Ana je tom prilikom napravila potez koji je mnoge iznenadio. Ana je navodno potpisala predbračni ugovor, u kojem se odrekla imovine slavnog supruga ukoliko dođe do njihovog razvoda, što je mnoge pozitivno iznenadilo. Imala je samo jedan uslov - ako se raziđu, fudbaler mora da plaća deci alimentaciju. Međutim, ljubav su još više učvrstili dolaskom na svet njihovo troje dece - Luke, Petra i Stefana.

Ovim gestom, Ana je pokazala veliku ljubav prema svom mužu, kao i da nije jedna od onih kojima je novac najbitniji. Svoj porodični dom osnovalu su u Mančesteru, gde je Nemanja napravio uspešnu karijeru.

Tokom višegodišnjeg života u Engleskoj Ana je svojevoljno odlučila da ostane u senci muža. Nikada se nije eksponirala, ali i retke prilike u kojima se pojavljivala u javnosti bile su dovoljne da se uz njeno ime nađu komplimenti: lepa, otmena, žena sa stilom, prefinjena…

Uprkos tome što je Nemanja inkasirao višemilionske iznose, Vidići su svih ovih godina vodili jedan sasvim običan, porodični život.

