Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ANA JE SA NEMANJOM VIIDIĆEM U BRAKU PREKO DVE DECENIJE I UVEK JE TU ZA NJEGA: Na dan venčanja potpisala je skandalozan ugovor! (FOTO)

Bračni par Vidić oduvek je imao skladne odnose, a o njihovom predbračnom ugovoru pričalo se sa divljenjem

1768991533_profimedia-0236421719.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Sve nas je šokirala vest da je bivšem kapitenu Crvene zvezde i Mančester junajteda Nemanji Vidićupreminuo rođeni brat Dušan. 

Priča se da je sada kao i uvek do sada uz Nemanju najviše njegova supruga Ana koja mu je velika uteha i oslonac. 

Ko je žena Nemanje Vidića?

Anino devojačko prezime je Ivanović zbog čega su je često menjali sa našom slavnom teniserkom Anom Ivanović. Supruga Nemanje Vidića je atraktivna brineta koja se udala za fudbalera 2006. godine na Zlatiboru, kada je Nemanja bio bio prvotimac "Mančester junajteda" i reprezentativac Srbije, a ona apsolvent Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Postali su jedan od najpoznatijih parova, koji sve oduševljava svojom skormnošću, uprkos ogromnom bogatstvu koje poseduju.

Mnogi su očekivali da će njihovo venčanje biti glamurozno, ali je ceremonija bila veoma intimna i skromna. Crkveni brak su sklopili u crkvi "Preobraženja Gospodnjeg", a onda se veselje nastavilo u Kongresnom centru "Srbija". Najveći glamur tog dana bila je upravo nesvakidašnja ljubav koja povezuje Anu i Nemanju.

Odrekla se Nemanjinih para

Ana je tom prilikom napravila potez koji je mnoge iznenadio. Ana je navodno potpisala predbračni ugovor, u kojem se odrekla imovine slavnog supruga ukoliko dođe do njihovog razvoda, što je mnoge pozitivno iznenadilo. Imala je samo jedan uslov - ako se raziđu, fudbaler mora da plaća deci alimentaciju. Međutim, ljubav su još više učvrstili dolaskom na svet njihovo troje dece - Luke, Petra i Stefana.

Ovim gestom, Ana je pokazala veliku ljubav prema svom mužu, kao i da nije jedna od onih kojima je novac najbitniji. Svoj porodični dom osnovalu su u Mančesteru, gde je Nemanja napravio uspešnu karijeru.

Tokom višegodišnjeg života u Engleskoj Ana je svojevoljno odlučila da ostane u senci muža. Nikada se nije eksponirala, ali i retke prilike u kojima se pojavljivala u javnosti bile su dovoljne da se uz njeno ime nađu komplimenti: lepa, otmena, žena sa stilom, prefinjena…

Uprkos tome što je Nemanja inkasirao višemilionske iznose, Vidići su svih ovih godina vodili jedan sasvim običan, porodični život.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas