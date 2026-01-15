"ANĐELE MOJ MALI": Milica Todorović objavila fotografiju koja nikog nije ostavila ravnodušnim

Kako se pisalo, pevačica će čeka dečaka, a uskoro bi trebalo da se porodi.

U kasne sate, Milica Todorović se oglasila putem društvene mreže Instagram gde je objavila fotografiju zlatne, gotovo božanske žene u poodmakloj trudnoći koja se drži za stomak.

Milica je uz objavu dodala i pesmu Katarine Živković "Anđele moj mali", a komentari ispod fotografije se samo nižu:

- "Ceo svet u jednoj fotografiji. Čestitam", "Predivna emotivna pesma, prvi put sam je čula u trudnoći stvarno dira u dušu" - bili su samo neki od komentara.

