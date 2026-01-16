ANTONIO BANDERAS ISKRENO O DANIMA KADA JE BIO NA IVICI GLADI: "Tražio sam pare po ulici"

Iako danas važi za jednu od najvećih svetskih zvezda, španski glumac prisetio se trnovitog puta do uspeha, trenutka koji mu je promenio život, ali i emotivnih detalja s nedavnog venčanja ćerke Stele

Antonio Banderas (65) danas je sinonim za uspeh, ali njegov put do Holivuda bio je sve samo ne glamurozan. Gostujući u popularnoj emisiji 'El Hormiguero' povodom dolaska mjuzikla 'Godspell' u Madrid, slavni glumac otvorio je dušu o periodu kada je bukvalno preživljavao od danas do sutra, spavajući u jeftinim pansionima iz kojih su ga izbacivali jer nije imao za stanarinu.

'Nisam imao ni prebijene pare. Hodao sam ulicom gledajući između automobila i po pločniku ne bih li pronašao kovanicu koju je neko izgubio. Prve godine živeo sam u devet različitih pansiona, izbacivali su me iz jednog u drugi jer nisam plaćao', prisetio se Banderas svojih početaka u Madridu.

Sendvič kao jedini obrok

Situacija je bila toliko teška da je bio na ivici odustajanja i povratka u rodnu Malagu. Preživljavao je zahvaljujući ljubaznosti konobara u kafiću pozorišta María Guerrero.

'Sprijateljio sam se s dečkom koji je tamo radio i svake večeri mi je poklanjao sendvič sa šunkom i sirom kao i malo pivo. Bilo je perioda kada mi je to bio jedini obrok u danu', ispričao je glumac.

Ali, sudbina je umešala prste jedne večeri kada je na izlasku iz tog kafića sreo Alisiu Moreno, ćerku legendarne Núrie Espert. Taj slučajni susret na stepenicama promenio je tok njegovog života. Dobio je priliku za audiciju u Nacionalnom dramskom centru, a upravo u predstavi koju je tamo dobio, primetio ga je tada mladi reditelj Pedro Almodóvar.

'Da te večeri nisam zastao na stepenicama, ti i ja danas ne bismo razgovarali. To je život', zaključio je Banderas.

Ćerkino venčanje i suze radosnice

Osim o karijeri, Banderas se dotakao i privatnog života, tačnije nedavnog venčanja svoje ćerke Stele del Karmen sa Aleksom Gruzinskim. Iako Stela živi u Americi, insistirala je na venčanju u Španiji.

'Želela je da se uda u Španiji, to joj je bila velika želja jer je ovde rođena i oseća se kao Španjolka', otkrio je ponosni otac koji ju je otpratio do oltara.

'Pokušao sam da zadržim smirenost, ali bilo je neizbežno da me preplave emocije zbog njene sreće. Bilo je teško ne pustiti suzu kad sam je video', rekao je glumac, koji je na svadbi održao dirljiv govor, ali i zapevao s orkestrom svog pozorišta Teatro del Soho, dokazavši još jednom da je pravi šoumen.

