ARKANOVA SESTRA DOŠLA NA CECIN KONCERT: Pojavila se bolesna samo da je vidi (FOTO)

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je juče koncert u Kraljevu, a svi pričaju o susretu koji se dogodio koji minut pre

1760687335_Foto-Ataimages.rs-N.C.jpg
Foto: Ataimages.rs/ N.C.
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je održala koncert u Kraljevu, a mediji umesto o broju posetilaca, pevačicinom autfitu ili pesmama, piše o događaju koji se odigrao pre njenog izlaska na binu.

Cecu Ražnatović je sinoć došla da vidi Biljana, rođena sestra Željka Ražnatovića Arkana, koja je bila nasmejana i raspoložena, ali zbog zdravstvenih problema nije mogla da ostane na koncertu:

"Ja sam Biljana Ražnatović Kokeza", čuje se na snimku objavljenom na mrežama kada Biljan prilazi Ceci, nakon čega je pevačica pita:

"Nisi užela muževljevo odmah?".

"Ne, ni slučajno, drugo prezime je uvek promenljivo", dodala je Biljana kroz smeh.

Pogledajte susret:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ceca Press (@ceca.press)

Arkanova sestra je potom otkrila pevačici da neće ostati na njenom koncertu.

"Imam upalu pluća, došla sam samo da te vidim. Lekar mi brani da ostanem na koncertu", rekla je ona.

"Vrlo srdačno i emotivno sam reagovala, u dobrim smo odnosima. Ona živi u Kraljevu sa svojom porodicom, svi jako brzo živimo, toliko sam bila srećna što je došla da me vidi. Bolesna je došla, pa je otišla da legne", rekla je Ceca.

(Blic)

