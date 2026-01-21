BEKAMOV SIN OTKRIO DA MU JE MAJKA IZVELA "PRLJAVI PLES" NA VENČANJU: Bruklin i Nikola imaju taj SKANDALOZNI SNIMAK i čekaju pravi momenat da unište Viktoriju!

Bruklin Bekam izneo niz optužbi protiv svoje porodice, uključujući tvrdnje da su kontrolisali njegov život i pokušali da ugroze njegov brak sa suprugom Nikol Pelc.

Bruklin Bekam drži jedini snimak trenutka koji je zapalio porodični rat sa Viktorijom i Dejvidom, nakon što je javno optužio roditelje da su "kontrolisali" njegov život i pokušali da "unište" njegov brak sa suprugom Nikol Pelc.

Nakon što je na Instagramu izneo niz teških optužbi protiv svoje porodice, najstariji sin Dejvida Bekama i Viktorije Bekam ponovo je u centru pažnje javnosti. Ovog puta zbog snimka sa venčanja iz 2022. godine na Floridi, koji, kako tvrde izvori, postoji, ali ga u potpunosti kontrolišu upravo Bruklin Bekam i njegova supruga.

U vanrednoj objavi na Instagram storiju u ponedeljak, Bruklin Bekam je izneo šokantne tvrdnje o svom venčanju sa Nikolom Pelc, optužujući majku Viktoriju da mu je, kako kaže, upropastila najvažniji trenutak tog dana.

"Moja mama je otela moj prvi ples sa ženom, koji je bio planiran nedeljama unapred uz romantičnu pesmu", napisao je Bruklin. "Pred 500 zvanica, Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je po planu trebalo da bude moj romantični ples sa ženom, ali me je tamo čekala moja mama. Igrala je krajnje neprimereno sa mnom pred svima. Nikada se u životu nisam osećao neprijatnije i poniženije."

On tvrdi da je trenutak koji je trebalo da bude intiman ples mladenaca prerastao u scenu koja ga je ostavila "neprijatnijeg i poniženijeg nego ikada u životu", dodajući da je Viktorijino ponašanje potpuno zasenilo najvažniji momenat njegovog venčanja.

Jedini snimak u Bruklinovim rukama

Venčanje Bruklina Bekama i Nikole Pelc u Floridi bilo je poznato po izuzetno strogim pravilima. Par je uveo potpunu zabranu korišćenja mobilnih telefona za svih 500 gostiju.

Sve zvanice morale su po dolasku da predaju svoje telefone, koji su zatvarani u elektronski zaključane futrole. Umesto njih, dobijali su retro preklopne telefone kako bi mogli da naprave osnovne fotografije.

Zbog toga danas Bruklin i Nikola imaju potpunu kontrolu nad svim zvaničnim snimcima sa venčanja.

To znači da navodno "sramotni" ples postoji isključivo na snimcima koje poseduje sam par, i da niko drugi nema zakonsko pravo da ih objavi.

Jedan izvor blizak porodici rekao je: "Bruklin drži svu moć kada je u pitanju video na kojem Viktorija 'neprimereno' igra sa njim na njegovom venčanju sa Nikolom. Može se potpuno razumeti zašto Bruklin nikada nije želeo da taj snimak izađe u javnost. Do sada je ćutao, ali sada konačno govori o svojim iskustvima sa porodicom i posebno o tome koliko se izneverenim osećao od strane majke na dan venčanja."

Izvor dodaje da je interesovanje javnosti ogromno.

"Hiljade ljudi sada nagađaju koliko je Viktorijin nastup zaista bio neprimeren, a objavljivanje snimka moglo bi da bude konačan dokaz da je sve što je Bruklin naveo potpuno tačno. Jedina osoba koja zakonski može da objavi taj snimak je sam Bruklin. I iako je očigledno doveden do tačke pucanja, on možda i dalje oseća da to nije nešto što želi ponovo da proživljava, posebno ne na ovako javnoj sceni."

Porodični raskol

Sukob u porodici Bekam tinja već godinama, ali je ove nedelje dostigao tačku ključanja. Bruklin je, prema navodima izvora, već duže vreme izolovan od roditelja Dejvida i Viktorije, braće Romea i Kruza i sestre Harper.

NJegove tvrdnje izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Hiljade mimova i humorističnih snimaka koji zamišljaju Viktorijino "neprimereno" igranje postali su viralni, dodatno dolivajući ulje na vatru.

Izvori su za list San rekli da je Viktorija "slomljena" zbog toga što je pretvorena u predmet podsmeha širom interneta.

(Blic Žena)

