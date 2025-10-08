Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BEN AFLEK DAO RETKI KOMENTAR O DžENIFER GARNER: "Ona je spektakularna"

Ben Aflek ima samo reči hvale za bivšu suprugu sa kojom ima troje dece

1759908604_profimedia-1043907130.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Ben Aflek retko govori o svoje troje dece koje deli sa bivšom suprugom Dženifer Garner, ali je sada napravio izuzetak. On je na premijeri filma „Poljubac žene-pauka“, čiju je produkciju radio, otvoreno govorio o svojoj porodici. Kratko je prokomentarisao govor ćerke Vajolet u Ujedinjenim nacijama koji je privukao veliku pažnju javnosti. 

- Ne mogu biti ponosniji na svoju decu. Vajolet je na svoju mamu. Ona je spektakularna. Veoma san srećan što imam sjajnog partnera i što imamo sjajnu decu. To je radost mog života i ja sam jednostavno veoma, veoma srećan. I to me čini srećnim svaki dan -  iskreno je rekao Ben za „Access Hollywood“. 

Glumac (53) oženio se Dženifer Garner 2005. godine. Razveli su se 2015. a ostali su u dobrim odnosima, fokusirani na svoje troje dece. 

Nakon što su se Ben i Dženifer rastali 2015. godine, počeli su da se viđaju sa drugim ljudima. Ben je bio u vezi sa Anom de Armas dve godine, a zatim se oženio svojom bivšom verenicom Dženifer Lopez. Međutim, par se rastao prošle godine i okončao razvod u februaru 2025. godine.


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas