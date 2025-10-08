BEN AFLEK DAO RETKI KOMENTAR O DžENIFER GARNER: "Ona je spektakularna"

Ben Aflek ima samo reči hvale za bivšu suprugu sa kojom ima troje dece

Ben Aflek retko govori o svoje troje dece koje deli sa bivšom suprugom Dženifer Garner, ali je sada napravio izuzetak. On je na premijeri filma „Poljubac žene-pauka“, čiju je produkciju radio, otvoreno govorio o svojoj porodici. Kratko je prokomentarisao govor ćerke Vajolet u Ujedinjenim nacijama koji je privukao veliku pažnju javnosti.

- Ne mogu biti ponosniji na svoju decu. Vajolet je na svoju mamu. Ona je spektakularna. Veoma san srećan što imam sjajnog partnera i što imamo sjajnu decu. To je radost mog života i ja sam jednostavno veoma, veoma srećan. I to me čini srećnim svaki dan - iskreno je rekao Ben za „Access Hollywood“.

Glumac (53) oženio se Dženifer Garner 2005. godine. Razveli su se 2015. a ostali su u dobrim odnosima, fokusirani na svoje troje dece.

Nakon što su se Ben i Dženifer rastali 2015. godine, počeli su da se viđaju sa drugim ljudima. Ben je bio u vezi sa Anom de Armas dve godine, a zatim se oženio svojom bivšom verenicom Dženifer Lopez. Međutim, par se rastao prošle godine i okončao razvod u februaru 2025. godine.



