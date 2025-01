"BILA JE TO LJUBAV NA PRVI POGLED": Kako je Anja Mit nekada govorila o pilotu od koga se ravodi?

Glumica Anja Mit je pilota Ognjena Vesića upoznala na snimanju emisije koju je vodila.

Anja Mit je otkrila da je trenutno u procesu razvoda. Ona se 2022. godine udala za pilota Ognjena Vesića, a evo kako je svojevremeno govorila o njihovom braku.

- Ne idealizujem naš odnos, niti ću reći da je sve savršeno - rekla je Anja Mit, pa dodala:

- Radimo na tome da ne bude "ja", nego "mi", što nije lako sa našim karakterima, ali važno je da se razumemo. Kad jedna strana gori, druga zna kako da se nosi sa tim plamenom. Ne bih izdržala u odnosu koji je "ravna linija", bez glasnih i burnih emocija. Bilo bi mi dosadno - istakla je glumica za "Hello".

Anja je pričala i da su se ona i Ognjen zaljubili čim su se ugledali.

- Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku - braku - rekla je Anja tada za domaće medije.

