"BILA JE ZALJUBLJENA U MENE": Šok izjava slavne holivudske glumice o majci - pustila ju je da se slika naga za Plejboj sa 10 godina

Bruk Šilds nikad nije mogla da razume kako je majka mogla da je pusti da se sa 10 godina slika naga za Plejboj, a da sa 11 glumi prostitutku.

Glumica Bruk Šilds imala je u najmanju ruku komplikovan odnos sa svojom majkom.

Zvezda serije "Plava laguna" je pre dve godine u emisiji Dru Barimor iskreno govorila o svojoj majci Teri Šilds koja je imala problem sa alkoholom, a koja je preminula 2012. godine.

Glumica je još ranije u svojoj autobiografiji kritikovala majku što ju je pustila da se slika naga za Plejboj sa 10 godina, a nije mogla ni da shvati kako je moguće da je njena majka Teri dopustila da Bruk da sa samo 11 godina glumi prostituku u filmu "Slatka mala".

Voditeljka i glumica Dru Barimor je otkrila da može da se poistoveti sa njom jer je imala takođe disfunkcionalan odnos sa svojom majkom.

Upitala ju je da li je i njena majka izlazila sa nekim od njenih partnera, kao što je to činila njena majka.

- Ne, zato što je bila zaljubljena u mene - tvrdila je Šilds dodajući da je njena majka nije bila zainteresovana za muškarce dok je vodila karijeru svoje ćerke.

- Ja sam bila njen glavni fokus. Obe smo bile odsečene od naše seksualnosti.- dodala je glumica.

Bruk se prisetila kako je njena majka često sedela zajedno sa njom tokom intervjua što je glumica objasnila majčinom željom da je zaštiti.

- Bilo je: "Niko te neće uhvatiti. Ja ću biti tamo. Ja sam prva tamo. Moja si. Neću te dati nikome" - objasnila je Bruk, dodajući da je to učinjeno "pod okriljem zaštite", ali smatra da je to bilo više posedovanje i strah.

Ali u to vreme, Šilds nije smetalo kako se njena majka ponašala jer je povezivala posao koji je radila sa mogućnošću da kupuje „stvari“ za svoju majku.

- Snimila sam film i kupili smo auto. Sve što sam znala jeste da održim majku u životu, da nastavim da plešem i da nabavljam stvari - prisetila se tada.

(Kurir.rs/Glossy)

