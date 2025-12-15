Oglas
Komentari: 0

OD BALKANA DO SVETSKIH METROPOLA: Kako su ćevapi postali popularni u celom svetu?

U Srbiji je spremanje ćevapa usavršeno do perfekcije.

1765791192_Foto-Deposit-cevapi.jpg
Foto: Deposit
Srbija ima bogatu, snažnu i prepoznatljivu gastronomsku tradiciju, zasnovanu na roštilju, kvalitetnom mesu i receptima koji se prenose generacijama. Među brojnim jelima koja su obeležila domaću kuhinju, jedno je uspelo da izađe van granica regiona i postane poznato širom sveta – ćevapi.

Danas se ćevapi služe u restoranima i street-food lokalima od Evrope do Amerike i Australije, a upravo način pripreme i ukus razvijeni na ovim prostorima učinili su ih globalno prepoznatljivim. Iako su kroz istoriju postojali različiti uticaji, savremeni ćevapi kakve poznaje ceo svet oblikovani su u Srbiji i na Balkanu, sa posebnim mestom u srpskoj kulinarskoj tradiciji.

Kako su ćevapi postali svetski hit

Koreni ovog jela vode do osmanskog perioda, ali su Srbi tokom decenija usavršili recept, način obrade mesa i pečenja. Posebno mesto zauzima leskovačka roštiljska škola, koja je postavila standarde – od odnosa mesa i začina, do pečenja na ćumuru.

Ćevapi su jednostavni, ali zahtevni: bez dodataka, bez improvizacija, sa jasnim pravilima. Upravo ta kombinacija jednostavnosti i punog ukusa učinila ih je idealnim jelom za svetski street food.

Od Balkana do svetskih metropola

Danas se ćevapi često nazivaju “Balkan sausages” ili “Balkan kebab”, ali se originalni naziv sve češće zadržava – upravo zbog autentičnosti. U mnogim zemljama predstavljaju prvo jelo sa kojim se stranci susretnu kada upoznaju srpsku kuhinju.

Uz lepinju, luk i kajmak, ćevapi su postali gastronomski ambasador Srbije, rame uz rame sa pljeskavicom i ajvarom.

(24.sedam)

BONUS VIDEO:

 

 

