BIO JE NA VRHUNCU SLAVE KADA JE NA RUTINSKOJ KONTROLI SAZNAO DA IMA - HIV: Žena mu je bila trudna, 12 sati ležao na podu od šoka, a onda je rekao...

Medžik Džonson se suočio sa HIV dijagnozom pre 33 godine, što je potpuno promenilo njegovu karijeru i život.

Planeta danas obeležava Svetski dan borbe protiv side. Priča o legendanrom košarkašu ohrabrurje mnoge, on s edecenijama lavovski bori sa HIV - om, a supruga mu je najjača podrška.

Pre 33 odine Medžik Džonson je bio trostruki MVP (najkorisniji igrač ) NBA lige. Čekala ga je 13. klupska sezona, a onda je jedan pregled sve promenio. Imao je tada 32 godine, a Džeri Bas, čelni čovek "Lejkersa" želeo je da produzi ugovor sa Medžikom i da njegovu platu poveća za tri miliona dolara.

Pre potpisa tog ugovora Medžik je otišao na rutinsku kontrolu. U hotelu u Juti saznao je da je HIV pozitivan. Od šoka je 12 sati ležao na podu. A onda se uputio kući gde ga je čekala Kuki, trudna sa njihovim prvim detetom.

Medžik i Kuki Džonson venčali su se samo dva meseca pre velikog preokreta. Rekla mu je: "Pobedićemo ovo zajedno".

"Najgora stvar je bila što sam znao da ću je povrediti. Ona me je čekala, bila je tako strpljiva sa mnom, podržavala me je", ispričao je Medžik pre nekoliko godina u emisiji Opre Vinfri.

Bojao se za zdravlje svoje supruge i njihove bebe.

"Seo sam pored nje i rekao joj da imam HIV. To joj je slomilo srce. Počela je da plače. Nije znala šta to znači za nju. Često govorim ljudima da glupostima i greškama ne povređuješ samo sebe već i one koji te vole. I mene je to najviše i povredilo".

Ali je bio izričit. Rekao je Kuki da će je razumeti ako odluči da se razvede od njega.

- "Ne želim da uništim tvoj život...", govorio sam joj. Međutim, ona me je udarila po glavi i rekla mi je "Pobedićemo ovo zajedno. Hajde da se pomolimo". To smo i uradili", dodao je.

Kuki je svoju stranu priče iznela 2013. u knjizi "Verujući u Medžika".

"U jednom trenutku naš svet, savršena zajednica za koju smo se borili, nestala je. Hodao je prema meni, uzeo je za ruku, seo i saopštio ružne vesti. Nisam mogla da dišem tada", napisala je Kuki.

Nije krila da se bojala rezultata kontrole, ali su testovi pokazali da ona i beba nisu HIV pozitivni. Medžik je u razgovoru sa Oprom istakao da bi ga drugačiji rezultati potpuno uništili.

Nakon saznanja da boluje od HIV-a legendarni košarkaša nazvao je sve žene sa kojima je imao seksulane odnose. Iako je u to vreme ova bolest bila poput smrtne kazne, praćena brojnim predrasudama, Medžik je izašao pred novinare i rekao im istinu.

Pažljivo se pratilo i njegovo lečenje. Srećom, do danas je lečenje HIV-a veoma napredovalo. Košarkaš je u početku primao "Eksperimentalne koktele", a pisalo se i da koristi terapiju "menjanja krvi".

Otkrio je da je najteže bilo prvih pet godina nakon uspostaljanje dijagnoze. Poručio je da je u pojedinim momentima pomišljao da neće uspeti. Medžik je naučio da živi sa HIV-om.

Medžik Džonson je otac troje dece. Sa Kuki je dobio sina Idžeja i ćerku Elizu. Naslednik Idžej Džonson je medijska zvezda. Publika ga je upoznala u rijalitiju "Bogata deca sa Beverli Hilsa", u kom je otvoreno pričao o svom homeseksulanom opredeljenju. Poznat je i po neverovatnoj transformaciji tokom koje je smršao 90 kilograma. I dok se borio sa brojnim kritikama, mama Kuki ga je javno podržala.

Košarkaš ima i sina Andrea Džonsona koju je dobio u vezi sa Melisom Mičel.

