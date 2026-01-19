BIO JE OBOŽAVANI TINEJDŽER U HOLIVUDU, PA PREKO NOĆI - NESTAO: Kako je poznatom glumcu porodična tragedija promenila život!

Džozef Gordon-Levit nekada je bio miljenik mnogih tinejdžerki, ali nakon bratovljeve smrti počeo je da bira projekte koji su mu omogućavali da bude što više sa porodicom.

Iako je nekada bio jedno od najprepoznatljivijih lica Holivuda, Džozef Gordon-Levit poslednjih godina se retko pojavljuje u velikim filmskim projektima, što je kod mnogih obožavatelja izazvalo pitanje – gde je nestao?

Dobitnik Zlatnog globusa danas ima 44 godine i iza sebe impresivnu karijeru ispunjenu hitovima poput "Početka", "Looper – ubica iz budućnosti", "Vitez tame: Povratak" i "(500) Dana ljubavi". Ali umesto jurnjave za novim blokkbasterima Gordon-Levit svesno je usporio i okrenuo se životu van klasičnih holivudskih okvira.

Jedan od ključnih razloga za taj zaokret bila je smrt njegovog starijeg brata Dena 2010. godine, koja je, prema izvorima bliskim glumcu, duboko uticala na njegov pogled na život i karijeru. Upravo tada Džozef je počeo više da ceni prolaznost života, porodicu i projekte koji su mu bliski srcu.

Uz porodicu, centralno mesto mesto u njegovom životu zauzela je platforma HitRecord, koju je osnovao s bratom još 2005. godine. Reč je o online kreativnoj zajednici koja okuplja umetnike iz celog sveta, a Gordon-Levitu donela je i nagradu Emi kao i brojne pohvale zbog podsticanja saradnje i kreativnosti.

Glumac se u međuvremenu posvetio i roditeljstvu. Sa suprugom Tašom Mekali, tehnološkom preduzetnicom, ima troje dece, a upravo su ga porodične obaveze navele da uzme višegodišnju pauzu od glume. Na ekran se vratio 2019. u napetom trileru "7500", istakao je da mu je bilo važno da se vrati se samo uz projekat koji ga istinski inspiriše.

Dok su mnogi njegove nekadašnje kolege nastavili da osvajaju sam vrh industrije, Gordon-Levit se okrenuo manjim ulogama, glasovnoj glumi, striming-projektima i, sve češće, javnom angažmanu o etičkim pitanjima veštačke inteligencije. Nedavno je govorio i u Ujedinjenim narodima upozoravajući na opasnosti neodgovorne upotrebe AI-ja pa je tako pokrenuo Koaliciju kreatora za veštačku inteligenciju.

"Ako neko misli da mu zvezda bledi, to je njihov problem", poručuju izvori bliski glumcu. Jer Džosef Gordon-Levit danas, čini se, ne meri uspeh titulama i honorarima, već slobodom izbora, porodičnim životom i projektima koji ga istinski raduju. Jedan od takvih projekata je Netfliksov film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", u kojem daje glas komentatoru bejzbola, a očekuju ga pojavljivanja u četiri projeka u bliskoj budućnosti.

