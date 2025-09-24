Oglas
BRAT NADICE ADEMOV SE TAKMIČI U "ZVEZDAMA GRANDA": "Verujem da me neće obrukati"

Nadica je otkrila čija ideja je bila da se njen brat prijavi na muzičko takmičenje "Zvezde Granda"

Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Printscreen/ YouTube - Zvezde Granda
Pevačica Nadica Ademov pojavila se na snimanju emisije "Zvezde Granda" i to posebnim povodom.

Na samom ulasku u zgradu u kojoj se snima muzičko takmičenje stajala je Nadica Ademov sa braćom.

- Nešto sam sa braćom pričala jer mi se Bubi danas takmiči, pa sam sva pod stresom, samo da prođe sve kako treba - rekla je ona.

Nadicin brat se takmiči u "Zvezdama Granda"

Ademov je potom otkrila čija ideja je bila da se njen brat prijavi na muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

- NJegova je ideja bila. Ja sam potekla odavde, pa je logično da će se on ovde prijaviti, a ne na Pinkove zvezde. Svi idemo tamo gde nas sunce greje - rekla je ona, pa priznala da li mu je dala neki savet:

- NJemu ne treba mnogo da se priča. On zaista jako dobro peva i ne treba mu savet, on mene čak ispravlja, ali verujem da me neće obrukati.

Kao da je Sale tu

Pevačica je zatim priznala da se takmičenje u vreme kada je ona bila kandidatkinja i danas mnogo razlikuje.

- Kada sam se takmičila, jedva sam za prvi krug našla ko će da me obuče i našminka. Definitno je danas muzika nešto drugačije. Međutim, ja nisam mišljenja da prvo treba da si skockan, pa tek onda da imaš glas. Kod mene je uve bitan prvo glas, pa sve ostalo. Neko ko nema glas mora da se potrudi na drugi način da dođe do publike - kazala je Nadica Ademov za Telegraf, a onda je evocirala uspomene:

- Kada sam sada prošla kroz ova vrata, mnogo me je emocija u sekundi preplavilo. To su stvarno divne uspomene. E sad, nema onog glavnog koji je bio tu najjači, a to je bio naš Sale. Nećete verovati, ali kao da je on tu. Imam osećaj da će samo da se pojavi i upadne na snimanje, kao što je znao.

(Telegraf)

