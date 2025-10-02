Oglas
BRAT PRINCEZE DAJANE PODELIO FOTOGRAFIJU: Svi su složni, princeza Dajana je kopija svoje bake!

Brat princeze Dajane čuva uspomenu na nju i često u javnosti deli njene fotografije, a ovog puta je objasnio mnogo toga

1759388881_1c8c85c7c751a17ba0f71d137a3c0a5a2ccb642d.jpg
Foto: Profimedia
Normalno je da članovi porodica liče, nekada ćerka nasledi očev nos, sin majčine oči i to je dobro poznata priča. Ipak, s vremena na vreme pojavi se sličnost toliko jaka da ostavlja bez daha.

Upravo to se dogodilo sa novopodeljenim portretom bake princeze Dijane, Sintije Spenser.

Čarls Spenser, Dajanin brat, nedavno je na Instagramu objavio seriju crno-belih portreta naslikanih ugalj-tehnikom, uz opis:

 Uvećani detalji portreta mojih bake i deke po ocu, Sintije i Džeka Spensera.

Prema njegovim rečima, portreti su nastali 1919. godine, ubrzo nakon venčanja para. Čarls je umetnika potpisao samo kao "Sargent", a iako nije potvrdio, mnogi pretpostavljaju da bi to mogao biti Džon Singer Sargent, čuveni portretista tog doba.

Najupadljivija među objavljenim slikama je upravo ona Sintijina, jer je na njoj sličnost sa princezom Dajanom gotovo nestvarna. Od meke, kratke frizure, preko nežnih crta lica, pa do izražajnih očiju, lako bi se moglo pomisliti da je u pitanju Dajanina bliznakinja i komentari na mreži to potvrđuju.

- Vidim Dajanu u vašoj baki. Prelepa je - napisala je jedna osoba. Druga je dodala: - Vaša baka izgleda isto kao Dajana, očaravajuća -  dok se treći komentar nadovezao: - Vau. Sad je jasno na koga su vaše sestre tako lepe.

Ipak, veza nije samo u spoljašnjosti. Čarls se u objavi osvrnuo i na karakter svoje bake:

- Sargent je uspeo da uhvati mekoću i dobrotu koje ću zauvek pamtiti kao samu suštinu moje bake. Iako je umrla kada sam imao osam godina, ostavila je neizbrisiv trag u mom životu.

Dodao je i da je Sintija bila među najbližim dvorjankama kraljice majke i da je bila omiljena na porodičnom imanju Altorp, zahvaljujući svom humanitarnom radu i jednostavnosti.

Zvuči poznato? Uz dobrotu, eleganciju i nenametljivu gracioznost, jasno je da princeza Dajana nije od bake nasledila samo lice, već i duh.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

 

