NOVI DOM PRINCA VILIJAMA I KEJT MIDLTON IZAZVAO POTEŠKOĆE GRAĐANIMA: Zbog zaštite njihove privatnosti izmenjen saobraćaj

Kupovina novogodišnje jelke za mnoge je jedna od najlepših prazničnih tradicija, ali ove godine bi porodicama u Vindsoru mogla da se pretvori u pravu frustraciju. Razlog je nova vila princa i princeze od Velsa, Forest Lodge, zbog koje je popularna prodavnica jelki postala teže dostupna, piše Daily Mail.

Zaobilaznica za kraljevski mir

Naime, radnja koja prodaje jelke uzgojene na kraljevskom imanju i svake godine privlači stotine kupaca, nalazi se tik do novog doma Vilijama i Kejt. Kako bi se zaštitila privatnost kraljevske porodice, koja se nedavno preselila u vilu s osam spavaćih soba iz obližnjeg dosadašnjeg doma, imanja Adelaide, pristupni putevi su ograničeni. Vozači se sada preusmeravaju na novu, zaobilaznu rutu, što stvara obilazak duži od jedne milje - otprilike 1,6 kilometara.

Postavljeni saobraćajni čunjevi i privremena regulacija saobraćaja već su izazvali haos. "Već sam video nekoliko skoro-nesreća gde su ljudi vozili s pogrešne strane čunjeva", rekao je jedan lokalni stanovnik. Uz to, na parkingu prodavnice raspoređena su i dva kraljevska člana obezbeđenja.

Drugi stanovnik potvrdio je pojačane mere opreza: "Automobil je bio parkiran i radio je oba dana s, kako se činilo, dvojicom policajaca u civilu unutra, kako bi sprečili bilo koga da uđe na posed lože. Prodavnica je odmah do, tako da nije iznenađujuće što porodica Vels dodatno pazi u slučaju da neko dođe u iskušenje da proviri."

(Kurir)

