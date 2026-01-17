BREDLI KUPER ODGOVORIO NA GLASINE DA JE IMAO PLASTIČNE OPERACIJE: "LJudi mi prilaze na ulici da me pitaju"

Bredli Kuper (51) rešio je da konačno razjasni glasine o plastičnoj hirurgiji koje ga prate već mesecima unazad.

Kako kaže, postalo je jako naporno, jer ljudi više ne komentarišu njegov izgled samo na društvenim mrežama, već mu prilaze gde god da ga sretnu.

Govoreći u podkastu Smartless sa Džejsonom Bejtmanom, Šonom Hejzom i Vilom Arnetom, glumac iz filma "Zveda je rođena" stavio je tačku na nagađanja.

- Neki ljudi su mi prilazili poslednjih nekoliko nedelja. Kažu: "Oh, dobro izgledaš! - počeo je Bredli i dodao:

- Naljutilo me je jer ljudi to stalno govore, a ja sve vreme mislim kako je to presmešno. Svi misle da nešto znaju, a to što su pročitali su gluposti.

Izgleda da je za Bredlijem primetno svež izgled ipak odgovoran uređen privatni život i sreća koju je pronašao pored Điđi Hadid sa kojom je tri godine u vezi.

