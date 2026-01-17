Oglas
BREDLI KUPER ODGOVORIO NA GLASINE DA JE IMAO PLASTIČNE OPERACIJE: "LJudi mi prilaze na ulici da me pitaju"

Bredli Kuper (51) rešio je da konačno razjasni glasine o plastičnoj hirurgiji koje ga prate već mesecima unazad.

1768652880_profimedia-1052306417.jpg
Foto: profimedia
Kako kaže, postalo je jako naporno, jer ljudi više ne komentarišu njegov izgled samo na društvenim mrežama, već mu prilaze gde god da ga sretnu. 

Govoreći u podkastu Smartless sa Džejsonom Bejtmanom, Šonom Hejzom i Vilom Arnetom, glumac iz filma "Zveda je rođena" stavio je tačku na nagađanja. 

- Neki ljudi su mi prilazili poslednjih nekoliko nedelja. Kažu: "Oh, dobro izgledaš! - počeo je Bredli i dodao: 

-  Naljutilo me je jer ljudi to stalno govore, a ja sve vreme mislim kako je to presmešno. Svi misle da nešto znaju, a to što su pročitali su gluposti. 

Izgleda da je za Bredlijem primetno svež izgled ipak odgovoran uređen privatni život i sreća koju je pronašao pored Điđi Hadid sa kojom je tri godine u vezi. 

BONUS VIDEO



 

