BRUKLIN BEKAM KONAČNO PROGOVORIO O RAZDORU U PORODICI: Otkrio kakvi su zaista Bekamovi - "Godinama sam ćutao, ne želim da se pomirim sa njima"

Bruklin Bekam je prekinuo ćutanje o sukobu sa porodicom.

Nakon meseci spekulisanja o tome u kakvom je odnosu sa majkom Viktorijom i ocem Dejvidom Bekamom, Bruklin je rešio da progovori i kaže šta se zaista zbiva.

Dvadesetšestogodišnjak je podelio dugo saopštenje u kojem se osvrće na izveštaje o razdoru između njega i njegove supruge Nikole Pelc i porodice Bekam, otkrivajući da „ne želi da se pomiri“.

- Godinama sam ćutao i činio sam sve napore da ove stvari držim u tajnosti. Nažalost, moji roditelji i njihov tim su nastavili da iznose detalje u medije, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da govorim u svoje ime i kažem istinu samo o nekim lažima koje su objavljene - napisao je u objavi na Instagram priči koja se sastoji od nekoliko delova.

- Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Ne kontrolišu me, prvi put u životu se zalažem za sebe. Čitavog života, moji roditelji su kontrolisali narative u štampi o našoj porodici. Performativne objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neautentične veze bili su sastavni deo života. Nedavno sam svojim očima video koliko daleko su spremni da prođu da bi plasirali bezbroj laži u medije, uglavnom na račun nevinih ljudi, kako bi sačuvali sopstvenu fasadu. Ali verujem da istina uvek izađe na videlo.

Drama na venčanju

Bruklin tvrdi da njegovi roditelji nisu podržavali njegovu vezu sa Nikolom od samog početka. Par je počeo da se zabavlja 2019. godine i venčao se na raskošnom venčanju u aprilu 2022. godine, kojem su prisustvovale obe porodice.

- Moji roditelji neprestano pokušavaju da unište moju vezu još od pre mog venčanja, i to nije prestalo.

On je zatim nastavio da govori o ranim izveštajima o napetosti između Nikole i njegove majke zbog toga što nije nije nosila venčanicu Viktorije Bekam. Nikola je umesto toga nosila haljinu Valentina šivenu po njenoj meri.

- Moja mama je otkazala pravljenje Nikoline haljine u poslednjem trenutku, uprkos tome koliko je bila uzbuđena što će nositi njen dizajn, što ju je primoralo da hitno pronađe novu haljinu.

Nedeljama pre našeg velikog dana, moji roditelji su me više puta pritiskali i pokušavali da me podmite da potpišem ugovor o odricanju od prava na svoje ime, što bi uticalo na mene, moju ženu i našu buduću decu. Bili su nepokolebljivi u tome da potpišem pre datuma venčanja jer bi tada uslovi ugovora stupili na snagu. Od tada me nikada nisu tretirali isto.

- Noć pre našeg venčanja, članovi moje porodice su mi rekli da Nikola nije naša krv i nije porodica. Od trenutka kada sam počeo da se zalažem za sebe pred svojom porodicom, dobijao sam beskrajne napade od roditelja, i privatno i javno, koji su slati štampi po njihovom naređenju. Čak su i moja braća poslata da me napadaju na društvenim mrežama, pre nego što su me konačno blokirali niotkuda prošlog leta..

Viktorija "ukrala" prvi ples

- Moja mama mi je otela prvi ples sa suprugom, koji je bio planiran nedeljama unapred uz romantičnu ljubavnu pesmu. Pred naših 500 svatova, Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je u rasporedu bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umesto toga moja mama je čekala da pleše sa mnom. Plesala je veoma neprikladno pred svima. Nikada se u životu nisam osećao neprijatnije ili poniženije. Želeli smo da obnovimo svoje zavete kako bismo mogli da stvorimo nove uspomene na dan našeg venčanja koje će nam doneti radost i sreću, a ne anksioznost i sramotu.

Bruklin i Nikola su obnovili zavete u avgustu 2025. na porodičnom imanju Pelc u NJujorku - tri godine nakon njihove ceremonije 2022. Bruklinova strana porodice nije bila prisutna.

Dejvid ih nije želeo na svom 50. rođendanu

Bruklin i Nikola su bili primetno odsutni sa proslave 50. rođendana Dejvida u martu 2025. u Majamiju, nakon čega je usledila zabava u Londonu i porodična proslava u Francuskoj u maju.

Bruklin, koji živi na Beverli Hilsu sa suprugom, tvrdi da je doputovao u London za očev rođendan, ali je odbijen.

- Odbijao je sve naše pokušaje. Kada je konačno pristao da me vidi, to je bilo pod uslovom da Nikola ne bude pozvana.

