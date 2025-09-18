BRIŽIT MAKRON PRESEKLA I REŠILA DA JOJ DOĐE GLAVE: Prva dama Francuske tužila influneserku koja godinama priča da je MUŠKARAC!

Prva dama Francuske Brižit Makron zajedno sa suprugom, predsednikom Emanuelom Makronom, priprema se američkom sudu dostaviti naučne i fotografske dokaze kojima će potvrditi da je žena. Reč je o postupku koji vodi protiv američke desničarske influenserke Kandis Ovens, koja godinama širi teoriju zavere da je Brižit rođena kao muškarac!

Poznato je da su Brižit i Emanuel Makron još u julu u Delaveru podneli tužbu na 218 stranica, optužujući Kendis Ovens za klevetu i 'kampanju globalnog poniženja'. Ovens, koja na društvenim mrežama okuplja milione pratioca, odbila je povući tvrdnje i tvrdi kako se oslanjala na 'istraživanje' francuske blogerke Nataše Rej.

Advokat Makronovih, Tom Kler, u razgovoru za BBC-jev podkast Fame Under Fire potvrdio je da će predsednik i njegova supruga predati sudu dokaze koji će biti i naučne i vizualne naravi. Upitan je da li će to uključivati fotografije Brižit Makron tokom trudnoće, odgovorio je da će sud biti mesto gde će se one eventualno prezentovati, u skladu s propisanim standardima.

Kler ističe da su Makronovi optužbe doživeli kao izrazito bolne i ponižavajuće. 'Zaista je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i da dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno', rekao je.

Sam predsednik, dodao je njegov advokat, nije ostao ravnodušan na glasine, ali nastoji da im ne dopusti da mu odvrate pažnju.

Teorija zavere koju širi Ovens potekla je 2021. iz francuskog krajnje desnog časopisa Faits et Documents, a u fokus javnosti dospela je nakon Jutjub intervjua blogerke Nataše Rej i vidovnjakinje Amandine Roj. NJih su Makronovi već tužili: prvo su presudu dobili, ali ona je kasnije, zbog žalbe, poništena uz obrazloženje da je reč o slobodi izražavanja.

Ovens međutim tu nije stala. U martu 2024. objavila je kako 'ulaže svoju profesionalnu reputaciju' u tvrdnju da je Brižit zapravo rođena kao Žan-Mišel Trone, a to je zapravo njen stariji brat. Teorija takođe tvrdi da prva dama nikada nije rodila svoje troje dece i da njen prvi suprug nikada nije postojao.

'Budući da je gospođa Ovens uporno ponavljala ove neistine uprkos našim pozivima da ih povuče, sud smo procenili kao jedini preostali način zaštite', poručili su Emanuel i Brižit Makron u saopštenju.

U izjavi za Dejli Mejl dodali su i kako Ovens promoviše 'apsurdni narativ o Makronovima, uključujući lažne i zapaljive tvrdnje o krađi identiteta, incestu, nasilnim zločinima i kontroli uma'.

Što se tiče predstojećeg procesa, advokat Kler naglasio je kako je Brižit Makron spremna da učini sve što je potrebno da se stane na kraj klevetama: 'Biće to vrlo javno iskustvo kojem će se, nažalost, morati izložiti, ali to je jedini način da se istina utvrdi i da se prestane s ovom kampanjom difamacije.'