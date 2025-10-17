Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

CEO INTERNET BRUJI O HALE BERI U ZLATNOM BIKINIJU:Niko ne može da veruje da je na pragu sedme decenije! (FOTO)

Hale Beri, jedna od omiljenih glumica Holivuda, još jednom je dokazala da su godine samo broj i to u zlatnom bikiniju.

1760701473_profimedia-1034603002.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kada Hale Beri objavi fotografiju, unapred znamo da će danima biti glavna tema. Ovoga puta, pozirala je u bikiniju zlatne boje i ostavila bez teksta sve oni koji ne mogu da prestanu da bruje o njenom neverovatno mladalačkom izgledu.

Fotografiju, koju je Hale Beri podelila na X-u, pratio je jednostavan opis - "59 godina". Obučena u metalik bikini na pertle, crno-belu maramu i moderne pilotske naočare za sunce, malo je reći da joj godine ne mogu ništa. Usledili su brojni komentari.

"Ona stari kao da koristi tajne kodove", "Kako je moguće da ova žena ima 59 godina?", "Ako mene pitate, ona je sve lepša i lepša", "Mora da ima tajnu za mladoliki izgled", može se pročitati među reakcijama.

Mnogi obožavaoci istakli su da Hale Beri izgleda zapanjujuće i da inspiriše svojim pristupom životu. Podsetimo, glumica je prošle godine u razgovoru za Oprah Daily priznala da se oseća "najboljom verzijom sebe". Naglasila je da će joj predstojeći 60. rođendan biti vreme puno novih izazova i radosti.

"Osećam se samouvereno. Osećam se snažno. Osećam se se*si. Pametnija sam i mudrija nego ikada ranije. Mislim da će šezdeseta biti divno razdoblje, jedva ga čekam", rekla je tada.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas