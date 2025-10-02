ČUVENA MANEKENKA JEDVA HODA NAKON IZLASKA U PARIZU: Godinama se borila sa porocima, a sada mnogi opet strahuju za njeno zdravlje (VIDEO)

Kejt Mos je u utorak bila potrebna pomoć svog telohranitelja dok se vraćala u hotel nakon još jednog noćnog izlaska u Parizu.

Paparaci su je uhvatili dok je, vidno iscrpljena, napuštala klub oslanjajući se na prijatelja koji ju je držao za ruku. Društvo ju je zatim odvelo nazad u hotel, pokušavajući je zaštititi od bliceva fotoaparata.

Nakon što su fotografije obišle svet, javnost je počela da se pita da li se Kejt vraća starim porocima. Dok neki nagađaju da je u pitanju samo iscrpljenost nakon večernjeg provoda, drugi podsećaju na njenu burnu prošlost sa drogom i alkoholom. Ipak, za sada nema potvrđenih informacija koje bi ukazivale na to da su opijati ponovo bili u igri.

Podsetimo, Kejt Mos se godinama nalazi pod budnim okom javnosti zbog svojih ranijih skandala.

Još 2005. godine, britanski tabloidi objavili su fotografije na kojima se navodno vidi kako konzumira kokain, što je izazvalo veliki šok u modnoj industriji. Posledice su bile trenutne – modne kuće poput H&M-a, Chanela i Burberryja prekinule su saradnju sa njom, a afera je pretila da uništi njenu karijeru.

Ipak, nakon istrage optužbe su odbačene zbog nedostatka dokaza, a Mos je uspela da nastavi sa radom i vrati se na modnu scenu.

U intervjuu iz 2022. godine otkrila je da se tada osećala kao "žrtva" medijskog progona, naglasivši da su mnogi iz njenog okruženja u to vreme koristili drogu, ali da je samo ona bila javno osuđena. Istovremeno je priznala da se godinama borila sa zavisnošću od alkohola i droga, što je dodatno oblikovalo njen imidž u javnosti.

Bilo je i pozitivnih prekretnica – u jednom periodu Mos je provela čak 18 meseci u potpunoj apstinenciji, posvećujući se zdravlju i uravnoteženijem načinu života. Ipak, njeno ime se i dalje često pominje u kontekstu starih poroka.

